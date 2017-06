La Blanchisserie centrale change de mains

Olivier Engrand est le nouveau dirigeant de la Blanchisserie centrale de Soissons. Une reprise qui se fait dans la continuité.

À Soissons, la Blanchisserie centrale est un exemple de ce qu’il est possible de faire dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Un exemple de réussite qui a poussé le territoire du Soissonnais à s’engager dans cette voie depuis quelques années. Créée en 2006 par Fabrice Faradèche, la Blanchisserie centrale est spécialisée dans l’entretien des vêtements de résidents d’établissements comme les maisons de retraite et les Epadh. Pour assurer ce travail, l’entreprise a débuté l’aventure en recrutant des hommes et des femmes en contrat d’insertion. Et cela continue encore aujourd’hui. Sur les cinquante salariés du site de Soissons, 15 à 20 personnes sont sous contrat d’insertion chaque année. Un engagement social et territorial qui permet à la Blanchisserie centrale d’être reconnue entreprise d’insertion. Fabrice Faradèche a exporté son concept et son expertise en rachetant deux blanchisseries à Bonneval, près de Chartres, et à Fosses.

Une transmission préparée

Onze ans après, Fabrice Faradèche a décidé de transmettre son entreprise à Olivier Engrand, son directeur de développement. Deux hommes qui collaborent ensemble depuis quelques années. Mais avant de rejoindre la Blanchisserie centrale, Olivier Engrand a cumulé les expériences. Après des études techniques en micro-électrique pour l’industrie, il est embauché dans une entreprise de Saint-Gobain. « C’était une startup à l’époque. Il y avait une dizaine de salariés quand je suis rentré et nous étions plus de 600 lorsque je l’ai quittée », se souvient Olivier Engrand qui devient ensuite directeur adjoint de l’enseigne Darty à Troyes. Puis, il est recruté par Yves Dupont (actuellement président du Medef Aisne) qui était le dirigeant d’une blanchisserie industrielle loueur de linge sur Courmelles. Il y restera quinze ans. Et, depuis ce 28 avril, Olivier Engrand est le nouveau propriétaire de la Blanchisserie centrale. La transmission a été préparée et accompagnée par le cédant et Réseau Entreprendre Picardie. Un réseau que Fabrice Faradèche connaît bien pour y avoir été lauréat et président. « Réseau Entreprendre me permet d’avoir l’accompagnement d’un autre chef d’entreprise sur des domaines que je ne maîtrise pas, comme le marketing/commercial », explique Olivier Engrand qui est, cette année, l’un des lauréats de Réseau Entreprendre.

Aller vers de nouveaux marchés

Olivier Engrand a souhaité ne reprendre que le site de Soissons. Les sites de Bonneval et de Fosses ont donc été cédés. Le nouveau dirigeant poursuivra le travail mené par son prédécesseur. « Il y a une continuité, c’est ce qui rassure les partenaires, les fournisseurs, les clients et les collaborateurs », précise-t-il. La zone de travail de la Blanchisserie centrale s’étend de Lille à la région parisienne et de Rouen à l’Est. Pour soulager le site de Soissons, Olivier Engrand songe à implanter un second site dans le Nord.