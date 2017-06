La 78e rendez-vous de la Foire exposition

La 78e Foire exposition de Picardie s’est déroulée du 3 au 11 juin à Mégacité, à Amiens. Lors de ce rendez-vous incontournable, 280 exposants commerçants étaient présents pour dévoiler aux visiteurs innovations, savoir-faire et spécialités régionales.

Cette année nous avons eu 280 exposants répartis sur 20 000 m2 , nous avons organisé un grand secteur destiné à l’habitat qui faisait plus de 5 000 m2 , un second pour les produits du terroir avec présentation de vin, champagne et bière, et il y avait des spécialités corses, catalanes… », explique Mareck Ayache, directeur de la foire-exposition. « La zone extérieure exposait des éléments destinés aux jardins mais aussi des voitures et une espace dédié aux militaires y était aménagé ; le tout entouré de sept restaurants dont une nouveauté : le bar de fruits de mer. »

Le sport à l’honneur

« La thématique à l’honneur de cette 78e édition était le sport, explique le directeur de la foire, nous avons travaillé sur ce thème notamment pour soutenir la candidature des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et nous voulions nous focaliser sur les familles. » Avec la participation du Cros d’Amiens (Comité régional olympique sportif), un espace était dédié au sport.

Un grand chapiteau de plus de 1 000 m2 a été installé avec un Intersport qui proposait du matériel. Tandis qu’une patinoire synthétique de 300 m2 était aménagée et en accès libre », précise le directeur de la foire. Démonstrations sportives des clubs locaux, initiations à l’escrime ou à l’haltérophilie…, « nous voulions proposer des activités ouvertes aux parents, grands-parents, enfants… l’idée, c’est qu’il y en ait pour tout le monde» confie Mareck Ayache. Des sportifs de haut niveau comme Laurent Hernu, Céline Goberville, Maëva Contion sont venus également rencontrer le public au stand du Cros : « Tous les jours, le secteur sport proposait différentes activités grâce aux clubs d’Amiens Métropole. »

Produits du terroir, bien-être, innovations et armée

Ces neuf jours de festivités, de rencontres et de bonnes affaires demeurent le plus gros événement économique et commercial de la Picardie. 40 000 visiteurs étaient attendus sur la semaine. Avec des espaces variés, la Foire exposition a su répondre aux attentes du public notamment avec sa diversité d’exposants. « Le nombre de visiteurs est pour le moment plus fort que lors de la dernière édition. Nous sommes satisfaits, nous avons eu des retours positifs et encourageants. Cela nous donne l’envie de continuer et de poursuivre cette dynamique ! », déclarait Mareck Ayache, avant le weekend de clôture de l’événement.