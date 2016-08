KF Courtage assure l’accompagnement des entreprises

Depuis novembre 2013, la société KF Courtage, fondée par Karine Foltinski, propose des solutions de financements et d’assurances à destination des professionnels dans le département de la Somme. La dirigeante se concentre sur les jeunes créateurs d’entreprise pour les accompagner dans leurs projets.

Diplômée d’une maîtrise en Sciences économiques et d’un master en Gestion de patrimoine, Karine Foltinski a consacré la première partie de sa carrière à la banque en tant que conseillère clientèle grand compte avant de rejoindre un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. « J’ai appris le métier de conseil durant 14 ans, j’ai souhaité ensuite me donner plus d’autonomie. C’est ainsi que j’ai créé ma propre société dans mon domaine d’expertise », explique la fondatrice de KF Courtage. Dès novembre 2013, Karine Foltinski ouvre sa structure à Amiens d’abord chez elle avant de rejoindre une pépinière d’entreprises : « J’avais besoin d’un espace plus professionnel mais j’ai d’abord été séduite par l’accompagnement que propose la structure en terme d’encadrement et de management. Enfin, la rencontre avec de jeunes créateurs d’entreprise donnent une vraie dynamique au lieu », remarque la dirigeante qui s’apprête à accueillir en septembre son premier salarié en CDD pour la partie commerciale et d’un alternant en charge des tâches administratives. Ces embauches permettront à la chef d’entreprise de lui accorder plus de temps pour ses actions commerciales et la prospection : « Pour développer ma société et accroître ma notoriété, je suis membre des réseaux ABC Grand Amiens, BNI et de la CGPME », révèle-t-elle.

Une société, deux activités 90 % de l’activité de KF Courtage se situent dans la recherche et la négociation des prêts professionnels pour financer les projets des chefs d’entreprise. Des opérations souvent complexes pour les PME qui ne disposent pas toujours des connaissances et du temps nécessaire. « Je constitue les dossiers et je m’assure que les établissements bancaires acceptent le projet. La seconde phase consiste à négocier les meilleures conditions financières pour l’entreprise », explique Karine Foltynski. Pour assurer cette mission, KF Courtage s’est associé au réseau de courtier en prêt professionnel Access Crédits Pro. Grâce à ce réseau, KF Courtage constitue plus rapidement les dossiers de ses clients. La seconde activité de la société réside dans le conseil en solution d’assurance pour les entreprises et pour les personnes. Afin d’offrir le plus large éventail d’assurance, la société est membre du réseau de courtage monassurance. com. « Je travaille avec tous les grands de noms de l’assurance. Ce choix me permet de définir les assurances avec les garanties les plus intéressantes par rapport aux besoins de mes clients », précise la dirigeante. Dans un premier temps, KF Courtage réalise un audit de la couverture et des besoins des entreprises. Ensuite, elle accompagne le chef d’entreprise dans le choix des contrats d’assurance qui doit prendre en compte l’évolution de la situation de l’entreprise, « sans s’en rendre compte, il arrive que l’on soit assuré plusieurs fois pour un même sinistre. De même, j’explique à mes clients que le coût ne peut pas être l’unique critère dans le choix de son contrat », rappelle Karine Foltynski.