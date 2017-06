Kanap’, nouvel espace de coworking

Soissons a SON espace de coworking. Un équipement très attendu par les entrepreneurs nomades et les télétravailleurs.

C’est une nouvelle adresse pour les entrepreneurs du Soissonnais. Un espace pour ceux qui veulent travailler différemment et qui veulent réseauter. Situé à la pépinière d’entreprises du parc Gouraud, le Kanap’ est un espace qui se veut moderne et convivial. Et pour cela, la communauté d’agglomération du Soissonnais a confié l’aménagement à Kinnarps, une entreprise suédoise leader dans la fabrication de mobilier de bureau en Europe. Et ce n’est pas par hasard si la collectivité a choisi cette entreprise. « J’ai rencontré JeanPhilippe Moisy, un Soissonnais qui travaille comme commercial pour Kinnarps, qui cherchait un lieu de travail », se souvient Éric Bloquet, directeur adjoint du développement économique. Une rencontre qui a permis de tisser des liens et de travailler sur un projet commun. Chez Kinnarps, le projet de création d’un espace de coworking est l’occasion de mettre en avant son savoir-faire et la qualité de ses produits. Aujourd’hui, le Kanap’ sert en effet de vitrine à l’enseigne suédoise et même de laboratoire-test grandeur nature. « C’est un partenariat gagnant/gagnant que nous avons monté ici », indique Jean-Philippe Moisy. Côté décoration, l’agglo du Soissonnais a fait appel aux talents de Émeline Thevenin, à la tête de l’entreprise Hemelia, installée à la pépinière Gouraud. « Je me suis inspirée des meubles et des tissus de Kinnarps pour concevoir cette déco. Ce fut un partenariat enrichissant », lance Émeline Thevenin. Quant au nom et à la charte graphique, la mission a été confiée aux étudiants en arts graphiques du lycée Saint-Vincent-de-Paul.

Générer de nouvelles interactions

Le Kanap’ propose un open space de 250 m2 , avec une quarantaine d’espaces de travail individualisés et collaboratifs, trois bureaux privatifs. Deux salles de réunions sont également mises à disposition. Elles peuvent accueillir jusqu’à 25 personnes, sont équipées de vidéoprojecteurs et disposeront bientôt d’un système de visioconférence. Le très haut débit sécurisé est un plus pour les personnes résidant dans des zones rurales, pourvues d’une connexion moins performante. Tout l’équipement nécessaire à exercer dans les meilleures conditions possibles est donc mis à disposition des utilisateurs pour qu’ils s’y sentent comme chez eux. Il est possible de réserver un espace à la demi-journée, à la journée ou au mois, à des tarifs attractifs compris entre 5 euros la demi-journée et 10 euros pour la journée. L’espace est ouvert de 8h30 à 18h pour le moment, mais les horaires pourraient évoluer selon la demande. « Cet endroit chaleureux a vocation à générer de nouvelles interactions professionnelles, objectif partagé avec les locataires de la pépinière d’entreprises », explique Florent Thevenin, directeur du développement économique à l’agglo du Soissonnais. Ce nouvel endroit cible les entrepreneurs soissonnais travaillant chez eux, les travailleurs mobiles, les télétravailleurs, les étudiants et les porteurs de projets. « Nous allons travailler avec le réseau Pépites pour accueillir des porteurs de projets », conclut Florent Thevenin.