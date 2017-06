Indice de dynamisme économique : les Hauts-de-France se classent 3e

D’après l’étude annuelle menée par Ellisphère – ex-Coface services – la région des Hauts-de-France se place sur la 3e marche du podium de l’indice du dynamisme économique (IDE) en 2016. Un indicateur de plus, qui démontre un regain de croissance sur le territoire.

Chaque année, Ellisphère, agence de référence en matière de l’information décisionnelle dans l’Hexagone, mène une étude approfondie sur le climat économique du pays. Des données qui permettent à la structure d’accompagner des entreprises dans leur prise de décision en matière de développement et d’investissement. 2016 fut une année dynamique malgré un contexte qui demeure incertain, voire morose selon les secteurs. Ce mouvement a été en partie initié par les PME françaises. L’Île-de-France est en tête, suivie par la Corse et les Hauts-de-France, qui ont connu une année 2016 favorable en termes de créations d’entreprises, et de développements économiques.

Des créations en hausse

D’après l’étude d’Ellisphère menée sur 12 mois, les Hauts-de-France ont connu en 2016, plus de créations d’entreprises (41 917) que de cessations et liquidations judiciaires (28 342), soit un indice de dynamisme économique de 1,48. Ce ratio, qui place la grande région à la 3e place, est également supérieur à la moyenne nationale située à 1,43. L’Île-de-France reste cependant loin devant, avec un IDE d’1,60. Ce chiffre est aussi le meilleur résultat de la région depuis 2009 (2,04). Si l’entreprise individuelle reste la forme entrepreneuriale la plus porteuse avec 53% des immatriculations (chiffre Insee), les auto-entrepreneurs représentent deux créations sur cinq. Le choix de pourvoir à son propre emploi se développe encore sur un territoire qui affichait en 2016 près de 12% de chômage. Par ailleurs, les secteurs des transports et de la logistique connaissent également sur le territoire, une vraie reprise avec des projets d’ampleurs, (Amazon à Amiens).

De bons indicateurs

Cet indice de dynamisme économique rejoint l’ensemble des études menées sur le territoire, notamment celle de la CCI de région sur le ressenti et le moral des chefs d’entreprises. Pour rappel, sur 4 000 chefs d’entreprises interrogés, l’immense majorité s’était dite « globalement satisfaite » de l’année écoulée et seulement 34% des structures avaient rencontré des difficultés, contre 48% en 2015. Cette bonne dynamique devrait se poursuivre puisque la région affiche quelque 22 000 projets de recrutements, chiffres jamais atteints depuis la crise de 2008.