In Vino veritas, une vinothèque s’ouvre à Nesle

Passionné d’œnologie, Vincent Vallette vient d’ouvrir une vinothèque “In Vino Véritas”. Ce jeune entrepreneur s’est lancé le défi de partir vers une nouvelle voie professionnelle. Un projet qui a mûri durant une année et qui a pu se concrétiser grâce au dynamisme de ce passionné.

In vino Véritas” est situé à Nesle dans la cour intérieure de la maison familiale de Vincent et Blandine Vallette. « Un projet de couple », comme le rappelle Vincent Vallette puisqu’il est venu rejoindre son épouse qui, elle aussi, a ouvert sa boutique de décoration intérieure voilà maintenant quatre ans sur le même lieu. Vincent Vallette a donc installé sa cave à vin en face de la boutique de Blandine Vallette . Après des travaux importants de restauration de ces anciens bâtiments à grain, le lieu s’est transformé en un bel espace dédié à l’œnologie. Un changement de cap Après avoir travaillé une quinzaine d’années en tant que responsable commercial dans le monde agricole, Vincent Vallette a souhaité changer de cap dans sa vie professionnelle. « L’an dernier nous avions fait une vente de sapins de Noël dans la boutique de mon épouse à l’occasion du Téléthon avec dégustation de vin chaud. De nombreux clients m’avaient émis l’idée d’ouvrir une cave à vin dans les autres bâtiments vides. L’idée a germé », explique le caviste. Depuis la mi-novembre, les premiers clients ont franchi le seuil de “In vino veritas” et ont apprécié cette boutique spécialisée dans les vins, spiritueux et produits du terroir.

Une large gamme de vins Vincent Vallette a développé cette passion lors de ses études à Angers et ensuite durant ses déplacements professionnels. Il découvre les régions françaises avec les caractéristiques des vins de chaque terroir. « Avant d’ouvrir ma vinothèque, j’ai suivi une formation d’œnologie. J’ai obtenu le diplôme avec les félicitations », explique avec sourire le professionnel. Vincent a écouté et a tiré de nombreux conseils de ses rencontres avant d’installer sa cave. « L’amateur de vin peut trouver les vins de toutes les régions, la Loire, la vallée du Rhône, la Gascogne, le Bordelais , le Bourgogne que j’aime particulièrement mettre en avant », explique Vincent Vallette. Il ajoute : « Je vends les vins que j’ai aimés et avec lesquels les clients vont prendre du plaisir. Je veux faire découvrir des nouveaux vins et des références que l’on ne trouve pas dans la grande distribution et à tous les prix. » En parallèle, une large gamme de spiritueux et de bières sont également présentés. Les rhums du Pérou, de Colombie sont à découvrir ainsi que les différents whiskies. Le commerçant veut également mettre en place des soirées dégustation toujours dans le but de satisfaire sa clientèle qui vient des quatre coins des Hautsde-France. Il est également en démarche de pouvoir obtenir la marque “Terroirs de Picardie” qui fédère les réseaux de producteurs. Une occasion de faire découvrir des producteurs de la région eux aussi passionnés par leurs produits.