Idéation informatique, pour un partenariat pérenne et de confiance

Installée à Villers-Bretonneux dans la Somme, l’entreprise Idéation informatique a été fondée en 1989 par le père de l’actuel président. C’est en 1995, que David Comptdaer alors ingénieur informatique rejoint l’entreprise familiale, il est nommé président en 2010. La société à destination des PME-PMI ou des collectivités locales, propose une large gamme de services allant du choix, à l’intégration de solutions informatiques, jusqu’à la fourniture de matériel informatique.

Idéation informatique se positionne comme une société de « services en informatique pouvant aussi bien répondre aux besoins en hardware (matériel informatique), qu’aux besoins en logiciels », affirme David Comptdaer. L’entreprise défend des valeurs de « réactivité, d’écoute, et de confiance », précise le gérant. D’où l’exigence de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients, en s’adaptant à leurs dimensions. Pour se faire, Idéation informatique dispose de deux pôles techniques, un pôle matériel (sécurité réseau, impressions, maintenances, bureautiques, et formations), dont le rayon d’action est « circonscrit au niveau régional afin d‘être le plus réactif possible », et d’un second pôle, logiciel disponible sur tout le territoire national, offrant des solutions informatiques existantes ou directement développées par l’entreprise. En 2015, le chiffre d’affaires de l’entreprise était de près d’un million d’euros, dans la continuité, l’année 2016 sera probablement une bonne année, puisqu’au « premier semestre, nous sommes à +15 % par rapport à l’exercice précédent », souligne Monsieur Comptdaer. Les deux pôles ayant une progression identique, « ils sont complémentaires », affirme le dirigeant. Le pôle logiciel (alimenté à 60 % par les collectivités) tire près de 60 % du chiffre d’affaires, le pôle matériel représente les 40 % restants (essentiellement en direction des PME-PMI).

Une entreprise leader La société propose de nombreux logiciels, dont quatre sont des programmes phares sur le marché français (Téléinv, Gipi-Fluxnet, Following et CorpusMapX). Idéation informatique est notamment leader de la commercialisation de TéléInv (logiciel d’inventaire), « il équipe près de 80 % des préfectures nationales », précise le gérant, et est le numéro deux Français sur le logiciel Gipi-Fluxnet (gestion des patrimoines) avec « plus de 250 références nationales ». Selon David Comptdaer, le service offert est la clé de la réussite de son entreprise, cela passe part l’écoute des clients, et la construction d’une relation personnalisée. « Ce n’est pas le client qui s’adapte à nos produits, mais nos produits qui s’adapteront à ces besoins », souligne le gérant. David Comptdaer est confiant quant au développement de l’activité, en effet, la livraison de nouveaux locaux, plus spacieux, d’ici à la fin de l’année devrait accompagner la croissance actuelle de l’entreprise et pourrait conduire à de futurs recrutements pour compléter l’équipe de 10 salariés : « Nous devons encore développer notre force commerciale et marketing des deux pôles, afin de mieux nous faire connaître. »