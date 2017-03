Honet Communication offre des solutions globales

Honet Communication propose une solution globale à ses clients désireux d’améliorer leur visibilité ou leur image, que ce soit en ligne ou de façon matérialisée. La société créée il y a un an séduit des entreprises de Picardie et d’ailleurs grâce à ses nombreuses compétences et à son savoir-faire

Support papier ou digital, Honet Communication s’adapte à tous les projets de ses clients. « Je les accompagne dans leur stratégie de manière globale. Selon leur typologie et leurs besoins, ça peut passer par la création ou la refonte d’un site, du conseil sur les réseaux sociaux, le lancement d’actions commerciales en ligne, la création d’une image par le biais d’une charte graphique et d’un logo etc. », énumère Jean-Jacques Trogneux, fondateur de la société. Avec une offre aussi étoffée, ce dynamique trentenaire passé par l’ESC Reims et titulaire d’un Master gestion des projets séduit une clientèle principalement composée de TPE et PME picardes, dans des domaines très variés : centre de formation, laboratoire pharmaceutique, restauration, exploitation agricole etc. « J’ai rencontré une majorité d’entre eux grâce à mon réseau et à mes précédentes expériences professionnelles. Le bouche à oreille fait le reste… », sourit-il.

De grands noms parmi ses clients La micro-entreprise amiénoise attire désormais au-delà des frontières picardes : : « Depuis quelques mois, le travail porte ses fruits. Je parviens à cibler une clientèle plus éloignée dans l’Eure, dans le Nord-Pas-de-Calais et en région parisienne avec par exemple la co-réalisation d’un extranet pour la Fédération française de tennis ». Une clientèle séduite par la polyvalence et le savoir-faire d’Honet Communcation. Car si la spécialité d’origine de JeanJacques Trogneux est le webmarketing (référencement et analyse d’audience), celui-ci a su s’entourer de partenaires – amiénois eux aussi – pour se diversifier et répondre à toutes les demandes. « Après plusieurs sollicitations clients, il s’est avéré plus efficace et facile pour eux de rationaliser leur stratégie digitale en limitant les interlocuteurs. J’ai donc élargi le panel de services en faisant appel à des partenaires de confiance, dont j’étais sûr des compétences, que ce soit dans le graphisme ou le développement », précise le jeune chef d’entreprise au profil atypique. Contrairement à la plupart de ses confrères, il n’ pas fait d’école d’ingénierie informatique. « En revanche,

j’ai exercé chez l’annonceur, ce qui me permet d’appréhender plus facilement les objectifs clients en leur proposant parfois une solution différente de celle pour laquelle ils m’avaient sollicité ». Des perspectives d’avenir Honet Communication a vu le jour il y a un an, « un peu par hasard », confie son créateur : « L’entreprise pour laquelle je travaillais précédemment en tant que chef de projet battait de l’aile et a malheureusement dû procéder à des licenciements économiques. Elle a d’ailleurs fermé en ce début d’année. J’ai saisi cette opportunité pour me lancer, bien entouré et conseillé par la CCI AmiensPicardie et Initiative Somme notamment ». Jean-Jacques Trogneux souhaiterait désormais pouvoir embaucher à son tour : « Recruter un technicien me permettrait d’alléger mes coûts en sous-traitance, de me dégager du temps pour travailler sur mon propre site et de lancer de nouvelles démarches commerciales. »