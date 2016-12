Expertise-comptable : le cabinet VDB séduit les jeunes générations

Le cabinet d’expertise-comptable amiénois VDB Associés adapte son offre en proposant à ses clients de la génération Y de nouveaux outils numériques. Un service à la carte qui permet à ces jeunes ultra connectés de suivre leur situation quasi en temps réel.

Une petite révolution est en marche depuis un peu plus d’un an chez VDB Associés. Le cabinet d’expertisecomptable, installé à Amiens, a choisi de prendre le virage du numérique pour s’adapter à sa nouvelle clientèle issue de la génération Y : des jeunes nés entre 1980 et le début des années 2000 pour qui Internet et les nouveaux moyens de communications qui en découlent sont devenus indispensables. « Si nous n’arrivons pas à capter cette clientèle maintenant, dans quelques années il sera trop tard. Il était donc nécessaire de nous adapter à elle », annonce Thomas Pommier, expert-comptable associé.

Une gamme complète

Pour soigner cette clientèle « ultra connectée et pressée », le cabinet propose désormais, en plus de ses services traditionnels, une palette d’outils innovants et performants leur étant destinée. Une offre complète puisqu’elle permet, entre autres, de sortir des factures, des devis, d’éditer des relances, de gérer une caisse ou des notes de frais. « Ces outils sont reliés automatiquement à la banque du client, ce qui lui et nous permet de suivre sa trésorerie en temps réel », poursuit Thomas Pommier. « De cette manière, nous pouvons être plus réactifs », ajoute Marie- Christine Lefebvre, également expert-comptable associée. Les utilisateurs sont accompagnés en parallèle par deux collaboratrices du cabinet formées à ces nouveaux outils. Des visioconférences sont organisées tous les trimestres pour faire le point. Une méthode « rapide et claire » qui satisfait cette clientèle de jeunes créateurs ou repreneurs issus de tous les secteurs d’activités dont certains se trouvent hors des frontières picardes. « Nous avons un client à Bordeaux, un autre à Paris. C’est l’avantage quand tout est dématérialisé, on touche un public plus large », indique l’expert-comptable.

De gros moyens déployés

Ce virage numérique a nécessité d’importants investissements pour le cabinet, tant sur le plan financier que sur le management. « Il a également fallu repenser notre culture et notre mentalité », note Thomas Pommier. Des efforts qui se sont révélés payants puisque l’offre digitale de VBD Associés a déjà séduit 24 clients depuis son lancement. Les outils, « ultra sécurisés », garantit Marie-Christine Lefebvre, ne sont pas développés en interne mais par des entreprises comme RCA, Quick-Books, One Up (gestion des stocks) ou Yooz (achats et factures). Ce sont elles qui assurent par ailleurs l’assistance pour les questions très techniques et la maintenance. Il est toutefois assez rare qu’elles interviennent car VDB Associés forme au préalable ses clients aux logiciels utilisés.