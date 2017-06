Expert RH consacre un salon au bien-être au travail

Le cabinet de gestion de paie et de ressources humaines installé à Amiens a organisé le 1er juin un premier salon dédié au bien- être au travail. Les entreprises présentes ont pu découvrir et échanger autour des pratiques qui améliorent la qualité de vie des salariés.

Le bien-être au travail est une préoccupation commune des entreprises et des salariés pour améliorer la qualité de vie au travail et la performance. Un sujet également très souvent abordé au sein du cabinet de gestion de paie et de ressources humaines amiénois Expert RH : « Ce thème revient très souvent dans les discussions que nous avons avec nos clients qui se demandent comment limiter le turnover et surtout l’absentéisme dans leurs entreprises », explique Christine Debureaux, présidente de la structure. « C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons souhaité dédier un premier salon à cette problématique qui concerne tout le monde ».

Des solutions

C’est dans les locaux d’Expert RH que s’est déroulé le premier salon du bien-être en entreprise le 1er juin. Un événement qui a rassemblé plus de 40 exposants comme Diruy, Gourmet Réception, la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Direccte), les agents Axa avec la société Defrance – de Jenlis, des clubs de sport et un réflexologue… Tous étaient venus exposer leur savoir-faire et leurs compétence en matière de bien- être au travail aux 200 visiteurs ayant fait le déplacement.

La matinée était consacrée à deux ateliers. À cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir des techniques relaxantes d’automassage démontrées par Anne Cabuzel, de la société Magessa, ainsi que plusieurs méthodes pour gérer son souffle grâce à Laurent Chopin, conseiller mutualiste chez CCMO et ancien coach de haut niveau. Deux tables-rondes étaient ensuite proposées par la CPME et le Medef sur les pratiques et solutions pour améliorer les conditions de travail des salariés. Sury Diruy, présidente de la société éponyme, qui propose des produits pour améliorer l’habitat, est bien consciente de cet enjeu : « Si le salarié se sent bien, le client sera forcément mieux reçu. C’est pourquoi nous travaillons sur cette problématique en organisant par exemple des temps conviviaux à l’occasion de fêtes comme Noël ou la Foire de Paris, et en créant des groupes de travail qui permettent de découvrir les métiers des autres collaborateurs ». Ce système de management participatif fait désormais partie intégrante de la stratégie de l’entreprise de 80 salariés qui couvre toute la Picardie.