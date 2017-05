Everglass investit 7 millions d’euros sur son site axonais

L’entreprise Everglass a doté son site axonais d’une technologie de pointe pour mieux trier le verre ménager issu de la collecte.

Rozet-Saint-Albin, un village de 300 habitants situé dans le sud de l’Aisne. Et une économie florissante avec des entreprises de renom comme le Moulin de Hoche, une meunerie du XVIe siècle qui produit des farines de tradition, Fruinov, qui transforme en conserves des fruits, ou bien encore Everglass, acteur majeur du recyclage des emballages en verre et filiale du groupe Verallia. Ce dernier vient d’investir sept millions d’euros pour moderniser son site.

Récupérer les calories consommées

Le site se dote de technologies de pointe pour mieux trier le verre issu de la collecte du verre ménager et permettre ainsi une plus grande valorisation du calcin dans les fours verriers. La machine existante de tri du verre blanc a été équipée d’une technologie laser garantissant une meilleure récupération des déchets de tri optique. Une unité supplémentaire de tri optique a également été installée pour optimiser le tri des infusibles (porcelaine, céramique, etc.) et séparer le verre blanc du verre coloré.

De plus, l’installation d’un échangeur permet désormais de récupérer les calories consommées par les compresseurs de déchets pour préchauffer le sécheur, étape la plus énergivore du process. Enfin, l’automatisation des pesées de chargement grâce à un silo de stockage fluidifie la circulation et améliore la sécurité sur le site.

Optimiser la qualité du calcin

Cet investissement est soutenu à hauteur de 1,2 million d’euros par la Région Hauts-de-France, l’Ademe et l’Union européenne à hauteur de 0,5 million d’euros. Everglass traite plus de 20% du verre ménager collecté en France sur ses deux sites de Rozet-SaintAlbin et Châteaubernard (Charente).

La modernisation des installations du site de Rozet-Saint-Albin optimise la qualité du calcin produit, utilisé dans la production de contenants en verre et réduit ainsi l’empreinte carbone de la filière verrière. Le site de RozetSaint-Albin produit près de 230 kilotonnes et alimente Verallia de Vauxrot, près de Soissons, et d’Oiry, dans la Marne. « Grâce à cet investissement, nous poursuivons notre mission d’acteur engagé au cœur de l’économie circulaire et confirmons nos efforts d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de nos collaborateurs », a déclaré Emmanuel Auberger, président d’Everglass.