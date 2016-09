Espaces Réceptions, pour des événements sur mesure

À Amiens, l’Espace Réceptions propose une vaste salle modulable en fonction des besoins de la clientèle. Pascal Marotine et Jérôme Potin ont repris cette salle en avril 2015 en alliant leurs compétences respectives dans l’hôtellerie-restauration et dans la communication.

L’aventure débute lorsque Pascal Marotine et Jérôme Potin découvrent une grande salle, idéale pour l’organisation d’événements dans le centre-ville d’Amiens, à moins de cinq minutes de la cathédrale. « Nous avons tout de suite compris le potentiel de ce lieu et nous nous sommes renseignés pour l’acquérir dans l’optique d’en faire une salle de réception », explique Pascal Marotine. D’une superficie de 600 m2, celle-ci peut accueillir près de 500 personnes. Toutefois, les entrepreneurs ont dû se résoudre à engager de lourds travaux de rénovation et de remise aux normes de sécurité avant de lancer leur activité en septembre 2015. « Nous avons investi 60 000 euros. Nous avons installé une scène de 30 m2, des loges et réaménagé une vaste cuisine équipée pour les traiteurs, ainsi qu’une chambre à l’étage. » À cela s’ajoutent des investissements dans le mobilier, avec la possibilité d’installer des tables rondes pour plus de convivialité, des panneaux élégants pour segmenter l’espace et tout le matériel nécessaire pour le son, l’audio et la vidéo. « Nous sommes capables de proposer des prestations clés en main. Nous disposons d’une licence spectacle pour mettre en place une billetterie et réaliser cinq ou six spectacles par an. Enfin, nous avons obtenu une licence grand restaurant pour vendre de l’alcool », se réjouit Pascal Marotine. Depuis l’ouverture de l’Espace Réceptions, la salle a accueilli 300 événements. La clientèle est composée à 70% de professionnels qui sont à la recherche d’un grand espace pour organiser des séminaires, des conférences, des congrès ou parfois des lancements de produits. « Pour l’anecdote, nous avons réservé la salle pour un défilé et une autre fois, c’était pour un meeting politique lors de la campagne des Régionales en 2015 », se rappelle Jérôme Potin.

Développer les formules à thème Avec un chiffre d’affaires de 240 000 euros, l’activité suit le business plan imaginé par Pascal Marotine : « Nous espérons le doubler dans un horizon de cinq ans. » Pour tenir cet objectif, les entrepreneurs souhaitent développer leur clientèle de particuliers avec, entre autres, l’organisation de mariages. « Nous avons des partenariats avec des traiteurs et des fleuristes pour décorer la salle, ainsi qu’avec des DJ pour l’animation », souligne Jérôme Potin. Pour le passage de la nouvelle année, Espace Réceptions avait organisé un grand réveillon pour 200 invités. Un succès que les associés comptent bien réitérer en 2016. À partir de 2017, Espace Réceptions veut lancer des soirées à thème avec des soupersspectacles dans le style cabaret. « Nous réfléchissons à l’organisation de thés dansants. Cet activité pourrait nous permettre de toucher une clientèle de seniors », ajoute Pascal Marotine.