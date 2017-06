Eladis : l’industrie innove !

À Beauvais, une entreprise industrielle résiste à la crise depuis presque 15 ans. Eladis, spécialisée dans le développement de pièces en caoutchouc et en plastique, a su s’imposer dans le paysage en innovant.

Le savoir-faire industriel existe encore en Hauts-de-France. À Beauvais, Eladis assure la conception et la réalisation de solutions élastomères et plastique depuis presque 15 ans. « Notre credo est de faire ce que les autres ne veulent pas faire », assure Patrick Debeury, gérant d’Eladis. Et pour cause : cette société opère dans le sur-mesure et la fabrication de pièces uniques. Étanchéité, amortissement, isolation, protection des chocs, de l’abrasion ou encore de la corrosion, cette entreprise isarienne s’adapte à tous les besoins.

Cette spécialisation lui a même valu le prix de l’innovation Midest 2017 pour la conception du joint étanche d’une porte en béton de 90 mètres, à Marseille. « La passion aide à réussir, sourit l’industriel. Ce prix est la récompense d’un travail pointilleux et laborieux. » Patrick Debeury n’est pas à son premier prix : en 2007, son joint antivandalisme des portes du RER est récompensé ; en 2013, c’est au tour du développement des pièces Look (cyclisme), puis de sa porte étanche à Cherbourg.

Le travail d’Eladis est complet : il va du conseil à la conception, l’extrusion, les profils pour écluses, barrages et port au tronçonnage, la confection au garnissage, au moulage et au découpage. « Quand nous avons une demande d’un client, nous le conseillons et développons la pièce pour trouver une solution, puis nous faisons appel à l’un de nos fabricants », explique Patrick Debeury. Aujourd’hui, son savoirfaire est reconnu : 80% de sa clientèle est nationale.

Un groupement d’entreprises

Le savoir-faire d’Eladis va de pair avec l’histoire et l’audace de Patrick Debeury : la société innove grâce à son patron dynamique, passionné et tourné vers l’avenir. Le bureau d’études est composé d’un ingénieur et de Patrick Debeury, “tombé” dans le caoutchouc par hasard : « Il y a 40 ans j’ai découvert le caoutchouc après mes études. Je suis rentré dans une société dans l’Oise qui m’a permis de rencontrer des fabricants. Plus tard, j’en suis devenu le PDG », se souvient-il. En 2002, le PDG se trouve cependant en désaccord avec un actionnaire. Il quitte alors l’aventure et crée Eladis en 2003. « C’est dommage, mais je suis allé vers d’autres façons de travailler. Eladis est un groupement de 17 entreprises installées partout en Europe. Je travaille avec les mêmes fabricants qui possèdent chacun leur spécialité. Ainsi, j’assure toutes les commandes. Il y a un effectif total de près 600 personnes, avec un fonctionnement articulé sur le service, le sur-mesure industriel et un savoir-faire parfois vieux de près d’un siècle », sourit-il. Mais Patrick Debeury pense à l’avenir : depuis 18 mois, il accentue son développement avec l’aide de la Région et forme actuellement son futur remplaçant. Proche de la retraite et plein d’énergie, il souhaite transmettre son savoir-faire.