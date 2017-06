Desmarez Motorola a son centre d’affaires

Depuis plus de 30 ans, Desmarez est distributeur agréé Motorola. Cette société familiale est connue et reconnue dans le domaine de la radiocommunication professionnelle, dans le monde industriel et aussi des polices municipales, des sociétés privées de sécurité, des centres commerciaux, des collectivités locales et administrations.

Les applications sont adaptables à tous domaines. Distributeur Europe Motorola, l’entreprise est également en partenariat avec eux en tant que développeur de logiciels. Bertrand Desmarez, son Pdg, détaille certains des produits et applications : « Nous avons développé un kit appel de détresse commerçants et un boîtier Alerte école. Chantilly, Montgeron, Puteaux ont doté, entre autres villes, leurs écoles d’un dispositif anti-intrusion. Un bip est mis à disposition du directeur et est relié aux talkies-walkies des policiers municipaux en patrouille. Ce système est déclenché en cas d’attaque terroriste ou de tentative de rapt d’enfant. La géolocalisation permet la sécurisation des agents,avec l’optimisation des patrouilles et des interventions, la traçabilité des itinéraires, la gestion des appels d’urgence. Nous avons aussi développé des applications et des produits sur mesure pour nos clients, ils peuvent être adaptés à leurs propres besoins et paramétrés pour répondre à leurs attentes. Nous travaillons pour les ministères de la Défense et de l’Intérieur. Nous avons un service après-vente composé de dix personnes, qui réparent, contrôlent, entretiennent, programment et installent tous les réseaux de radiocommunication. Nous avons une équipe fixe qui travaille dans notre laboratoire à Compiègne, permettant de gérer les urgences. Nous avons aussi une équipe mobile qui se déplace, sur rendez-vous, chez les clients à l’aide de cinq véhicules, dont deux laboratoires mobiles. »

Le centre d’affaires Desmarez se trouve dans le Parc tertiaire et scientifique de Lacroix-Saint-Ouen. Situé à cinq minutes de l’autoroute A1, 35 minutes de l’aéroport Roissy et de la gare TGV, dix minutes de la gare SNCF de Compiègne, le bâtiment est connecté en très haut débit. Vingt entreprises du bassin compiégnois occupent des bureaux d’une superficie allant de 16 à 41 m². Tout a été aménagé pour que les locataires aient un service optimal : cloisons phoniques, lumières basse consommation intégrées au plafond, câblage d’un réseau interne au bureau en RJ45 pour la téléphonie et Internet, équipement électrique pour deux à cinq postes de travail. Un bureau équipé de 16 m² est désormais disponible à la journée, uniquement sur réservation et selon les disponibilités. Il y a une salle de réunion de 17 m², pouvant accueillir neuf personnes, avec un écran 16/ 9 et des connections pour PC portables. Un accueil visiteurs ainsi qu’un espace détente complètent l’offre. Le bâtiment est sous alarme et dispose de 42 places de parking. Bertrand Desmarez explique les origines de ce centre d’affaires : « Nous avons déménagé de Carlepont et, avec mon frère, nous avons décidé de faire construire dans nos nouveaux locaux des bureaux, afin de recevoir la clientèle et que notre personnel s’y sente bien. C’est une construction BBC. Puis nous avons réfléchi et décidé de l’ouvrir à des sociétés extérieures, le concept étant que tout le monde se connaisse et, pourquoi pas, travaille ensemble. Certaines sont là depuis quatre ans. Ce sont des jeunes, dynamiques, qui ont des activités tournées vers la high-tech : Light and Shadowscrée des logiciels en 3D pour l’aviation, Novitact des bracelets pour malentendants, Jason des filtres pour la ventilation, etc. Il y a un esprit fédérateur, avec une ambiance constructive. » Le projet 2017 est de développer ce concept dans un autre lieu.