Clazaé-RH, au service des entreprises

Le travail partagé est en train de s’imposer aux entreprises comme solution pour améliorer leurs compétences de manière flexible. Avec son cabinet de ressources humaines à temps partagé, Mathieu Lallemant propose à ses clients de se libérer facilement de certaines contraintes.

Créé en 2013, le cabinet Clazaé- RH propose aux dirigeants des petites entreprises (TPE ou PME), de venir au sein de leurs structures afin de répondre aux besoins sur les questions de ressources humaines. Il est très fréquent, par exemple, que les dirigeants de TPE-PME, ne constituent pas de dossiers du personnel ou que ceux-ci ne soient pas régulièrement mis à jour. En régularisant cette situation, Clazaé-RH « permet aux dirigeants d’avoir les bonnes compétences pour faire le boulot et les libérer des contraintes qu’ils ne maîtrisent pas », explique Mathieu Lallemant. À l’instar des artisans, certains patrons d’entreprises ont un réel savoir-faire dans un domaine précis et ont tendance à négliger certaines parties administratives, pourtant vitales à leur société.

Une offre de formation adaptable

En parallèle de cette activité de management, le cabinet Clazaé-RH propose des formations afin de permettre aux TPE-PME d’intégrer des compétences opérationnelles nécessaires de la fonction RH. Après un état des lieux prenant en compte le process RH, l’organisation et la mise en conformité de l’entreprise, Mathieu Lallemant adapte son offre de formation. Les quatre grands thèmes abordés sont le recrutement, la gestion administrative du personnel, le management global d’entreprise et la réglementation du travail. Via Clazaé- RH, Mathieu Lallemant apporte des solutions aux entreprises, aux associations, et cela, de manière flexible. Aujourd’hui, accompagné d’Annabelle Jedras, assistante RH embauchée après une formation en alternance, il souhaite constituer une équipe de RH à temps partagé d’ici à 2019.