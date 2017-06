Chic Event donne du style à vos événements

Implantée à Chantilly, l’agence Chic Event donne une touche originale aux événements des particuliers et des entreprises. Et ce en concevant des projets sur-mesure, avec créativité et sensibilité.

L’histoire professionnelle de Corinne Merelle est à l’image de son agence événementielle : ambitieuse etoriginale. À la tête de Chic Event depuis sept ans, cette passionnée de décoration et d’art floral s’est lancée dans cette aventure entrepreneuriale après avoir été responsable des ventes dans une industrie pendant 22 ans. « Il y a eu une fermeture du poste suite à une réorientation des objectifs de l’entreprise, se souvient-elle, après un bilan de compétences qui a été une révélation pour moi, j’ai repris mes études à Paris dans une école de commerce. » Cette étape difficile de sa vie s’est finalement transformée en une formidable opportunité professionnelle. Fonceuse et déterminée, Corinne Merelle obtient ainsi un master de Management et marketing de l’événementiel à plus de 40 ans. Une nouvelle vie est lancée… avec la création, en 2010, de Chic Event. « Finalement, ces études ont été une révélation pour moi, je me sentais épanouie et j’avais trouvé une nouvelle voie professionnelle qui me correspondait exactement. Quand on a un rêve, il faut rester optimiste, sourit-elle, alors j’ai lancé Chic Event. Tout ce que j’ai fait en 20 ans, je le mets à profit dans ma société. » Une opportunité en apportant une autre… elle décide au même moment d’être la décoratrice du Domaine des Fontaines, un lieu d’exception à Chantilly pour les séminaires, durant sept ans. « Après sept ans d’expérience, j’étais enfin prête à me lancer seule. Depuis un et demi je me consacre à 100% à mon entreprise de création d’événements et de sourires », aime-t-elle préciser.

Création sur-mesure

À travers Chic Event, cette jeune chef d’entreprise conçoit et organise des événements sur-mesure, de A à Z, pour les particuliers ou les entreprises. Du côté des particuliers, son activité va du baptême au mariage ou encore de l’anniversaire au pot de départ. « J’organise aussi des événements de dernière minute », note-t-elle. Du côté des entreprises, tous les événements professionnels sont concernés. « La construction du projet se fait avec le chef d’entreprise, chaque événement organisé est unique, jusqu’aux petits détails », poursuit la dirigeante. Location de salle, décoration de la salle, de la table et florale, programmation de la soirée, traiteur… tout est maîtrisé. « Je peux également être présente le jour même pour chapoter toute l’organisation si le client le désire, ou intervenir uniquement pour la décoration de la salle ou de table. » Corine Merelle ne lésine pas sur l’originalité : « Je travaille en fonction du budget du client et peu importe le budget, car mon objectif est de rendre les gens heureux. L’agence recherche sans cesse de nouvelles idées dans une démarche de qualité et de créativité, j’aime chiner et me balader pour toujours trouver de nouvelles inspirations. » Actuellement, l’agence Chic Event opère dans l’Oise mais peut répondre aux demandes de toute la France.