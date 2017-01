Cerfrance Somme accompagne ceux qui osent

Lors de son assemblée générale du 16 janvier à Mégacité à Amiens, le groupe Cerfrance Somme, expert en conseil et expertise comptable, a mis en lumière les 120 créateurs repreneurs accompagnés en 2016, avant de laisser la tribune à Hervé Gougeon, président du groupe Edifia, pour une conférence mémorable sur le thème “Oser entreprendre pour réussir”.

L’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Somme, c’est avant tout une palette de services qui répondent aux besoins des entreprises. Et c’est un panorama détaillé de ses solutions que le groupe Cerfrance Somme a pu présenter à un public très nombreux, composé d’artisans, d’agriculteurs, de commerçants et de professions libérales. En tout 5 755 entrepreneurs sont accompagnés par Cerfrance Somme, dont 3 499 agriculteurs, pour du conseil spécialisé en matière de patrimoine, de fiscalité ou d’ordre juridique, mais aussi de paie, d’expertise comptable et de conseil économique. « Le chiffre d’affaires s’élève à 21,4 millions d’euros dans une période marquée plus que jamais par la transformation des métiers et où nous devons toujours plus délivrer le conseil en temps réel, avec encore plus de proximité au final à nos clients qui ont besoin d’un vrai contact humain et de plus de réactivité. Le succès de nos nouveaux services réservés aux 320 000 adhérents du réseau Cerfrance, tels que Cerfrance Connect et Cerfrance Avantages, en sont les preuves indéniables », résumait Hervé Demalle, président de Cerfrance Somme et membre du conseil d’administration composé d’adhérents élus en assemblée générale pour définir les orientations stratégiques. À l’issue des différents rapports et de la présentation vidéo de la loi de finances 2017, l’auditoire a pu profiter de la conférence donnée par Hervé Gougeon, spécialiste de la motivation et de la performance en entreprise.

Renouer avec la volonté de réussir

« Le rôle du manager est de prendre les hommes là où ils sont, pour aller là où ils ne sont jamais allés, disait le diplomate américain Henry Kissinger. Et cela passe par huit principes simples : l’ambition, la sélection, la passion, le plaisir, la moralisation, la mesure, la formation et la valorisation », détaillait Hervé Gougeon avec bon nombre d’exemples tirés de sa grande expérience, de citations et d’extraits de films venus étayer ses propos. Le projet est une composante forte en management. Jamais un groupe humain n’est aussi fort que lorsqu’il est en projet. « Encore faut-il que ce projet soit ambitieux, qu’il soit bien expliqué et qu’il ait une part de rêve. Bref, qu’il soit motivant, concret et accessible. En effet, quelle que soit la taille de la piste de décollage, un cochon ne s’envole jamais », ironisait-il devant une salle amusée et très à l’écoute. C’est bien connu, les managers passionnants ont des collaborateurs passionnés. Par ailleurs, selon Hervé Gougeon, lorsque le manager sanctionne l’erreur, il modifie profondément le sens de l’autonomie et de l’initiative. Sans oublier le rôle pédagogique du leader. Car lorsque l’individu sait, il fait. « C’est ce que j’appelle la spirale de la connaissance qui se conduit ainsi : connaissance, action, maîtrise, passion, connaissance, etc. », concluaitil, prenant l’exemple de Christophe Colomb découvrant l’Amérique, emmenant avec lui des hommes passionnés, guidés par un manager de premier plan !