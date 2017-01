Carizy.com, site Internet dédié à la vente et à l’achat de véhicules d’occasion de particuliers, est depuis janvier accessible à la totalité du territoire des Hautsde-France. La start-up, implantée à Paris depuis juillet 2015, a développé dans la Région des partenariats avec des cabinets d’experts, membres de l’Anea (Alliance nationale des experts en automobile), afin de contrôler les véhicules avant leur mise en vente.

Les cinq fondateurs Mathias Hioco, président, Vincent Farion, directeur technique, Nicolas Robin, conseiller financier, Fabien Gagnot, directeur de la communication et Yann Abrassart, directeur des opérations sont les associés de ce service d’achat/revente en ligne. Aujourd’hui, la jeune start-up compte une dizaine de collaborateurs et son réseau s’étend sur tout l’hexagone. « Depuis janvier, les Picards peuvent accéder à nos services, le secteur du Nord-pas-de-Calais en bénéficiait déjà depuis la mi-octobre, désormais, nous couvrons l’ensemble de la région et les premières expertises ont été enregistrées en Picardie », explique Yann Abrassart. Il développe : « Nous permettons à des particuliers de mettre en vente leur véhicule et nous les aidons dans les démarches administratives ». Un service qui peut être utilisé n’importe où en France métropolitaine. Le fondateur précise : « Maintenant, les acheteurs/vendeurs peuvent consulter des offres de toute la France, nous assurons un service de livraison de véhicules, cela permet aux Picards de vendre leur automobile à des acheteurs de la France entière, c’est l’avantage de notre plate-forme, qui ne se limite pas à une région ou un département ».

Des cabinets d’expertise dans la région

Avec onze cabinets d’expertise automobile situés dans la région et membres de l’Anea, les experts contrôlent les véhicules des particuliers avant leur mise en vente. « Nous avons testé le concept en région parisienne, maintenant qu’il est bien rodé, nous le développons dans les Hautsde-France », raconte Yann Abrassart. Cinq cabinets d’expertise regroupant 17 experts automobiles se situent en Picardie, tandis que le Nord-pas-deCalais compte six cabinets regroupant dix experts. Le rapport de l’expert sur l’état du véhicule est mis en ligne sur le site de Carizy.com. Ainsi les potentiels acheteurs peuvent le consulter.

Un concept qui fonctionne

« Actuellement, nous avons déjà effectué sept ventes dans le Nord-pas-de-Calais. En Picardie, il commence a y avoir des véhicules en vente, mais il faut du temps, c’est le début », observe Yann Abrassart. Il poursuit : « Tous les véhicules de Carizy.com sont expertisés par un expert d’État ; Lorsqu’un acheteur est intéressé, un rendez-vous de cession est organisé avec l’acheteur, le vendeur et un tiers de confiance, qui est l’expert automobile. Le tiers a l’habitude de ces démarches, il s’occupe de la partie administrative, il explique les papiers de cession etc. » Pour ce qui est des documents aprèsvente, la plate-forme prévoit un accompagnement optionnel. Yann Abrassart souligne : « Nous proposons un service d’accompagnement pour réaliser la carte grise, ce qui permet à l’acheteur de ne pas s’occuper de cette étape un peu pénible et qui peut prendre du temps.» La start-up réalise des bénéfices grâce à une marge sur le prix de la vente. La commission, qui s’élève entre 5% et 6%, est seulement prélevée lorsque la transaction est finalisée.