Business Women : les femmes se mobilisent

Depuis le mois de mars, le réseau Business Women rassemble les femmes de l’Oise : chef d’entreprise, épouse de dirigeant, cadre, salariée en transition ou encore nouvellement arrivée dans le département… Parce que toutes les femmes ont un talent !

Lancé il y a quelques mois à peine, le réseau isarien Business Women fédère déjà de nombreuses femmes dans tout le département de l’Oise, attirées par le partage d’expériences et d’idées. Ce réseau est ouvert à toutes les femmes désireuses d’étendre leur réseau, de rencontrer de nouvelles personnes ou encore d’échanger. « Ce réseau est un facilitateur de contacts, explique Annick Peltyn, à la tête de Business Women. Nous permettons à nos membres de trouver des partenaires professionnels, des clients, ou de se faire des relations sociales. Et nous assurons au sein de notre réseau la promotion des activités professionnelles et personnelles de nos membres. Nous sommes un mouvement apolitique, areligieux et une organisation à but non lucratif. » En somme, ce réseau est un bon moyen pour les femmes de se faire entendre, de s’épauler et de s’entraider, alors même que le monde de l’entreprise commence seulement à reconnaître les compétences managériales et décisionnelles des femmes.

Un réseau, des valeurs

Présidé par une femme de cœur et représenté par des femmes investies, Business Women est animé par des valeurs que partagent tous les membres du réseau : créativité, pragmatisme, responsabilité sociale et surtout convivialité, car c’est toujours avec sourire et bonne humeur que les rencontres se font. Outre le réseau, Business Women organise des matinées thématiques durant laquelle « un intervenant ou chef d’entreprise vient faire part de son expérience à un auditoire exclusivement féminin, explique Annick Peltyn, tout cela dans le but de faire également découvrir les charmes et la curiosité de leurs activités. Cela se passe tous les trois premiers jeudis de chaque mois, à Compiègne, à Nogent-sur-Oise, puis à Beauvais ». Les premiers thèmes ont ouvert des discussions et impulsé des débats : “Bonheur et motivation”, “Gérer les compétences en entreprise… vaste programme”, “Créez l’événement et faites le buzz” (avec les acteurs de l’association Les Hauts de forme) et “De quelle façon votre visage influence votre carrière”. « Il y a donc un réseau de plus dans le paysage, mais sa particularité est que c’est un réseau d’ouverture et de partage pour les femmes : il est également ouvert aux femmes d’autres régions qui ont besoin de connaître le tissu économique local au travers d’échanges, en toute sympathie et bienveillance », explique la présidente de Business Women. Enthousiaste et dynamique, Annick Peltyn voit plus loin : « Je souhaite aussi créer des opportunités avec les universités, pour que nos jeunes comprennent au plus vite ce qu’est l’entreprise et leur apporter des contacts et des échanges à travers nos rencontres, pour la richesse du tissu local de demain. »