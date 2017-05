BGE à la rencontre des entrepreneurs

Dans le cadre de la semaine nationale des TPE, organisée par les BGE de l’Hexagone, BGE Picardie a invité élus et autres partenaires économiques à la découverte des chefs d’entreprises installés dans le territoire de l’Abbevillois.

C’est au Créapôle d’Abbeville que la rencontre s’est déroulée. Inauguré le 1er octobre 2015, Créapôle a vocation à réunir, au sein d’un espace mutualisé, l’ensemble des réseaux locaux d’appui à la création d’entreprises, notamment BGE Picardie, Initiative Somme, l’Adie, Picardie Active, Grands Ensemble et le Parcours Confiance de la Caisse d’Épargne de Picardie. La création d’entreprises sur le territoire d’Abbeville est pour le moins dynamique. L’an dernier, 589 personnes ont été accueillies à Créapôle. Quatre-vingt-huit entreprises ont été créées par des porteurs âgés en moyenne de 29 ans, une courte majorité étant des hommes.

Les secteurs d’activités privilégiés sont l’artisanat 46%, le commerce 35%, les professions libérales 15% et l’agriculture à 4%. Pour le début 2017, déjà 40 entreprises ont vu le jour, 50% des créateurs ont choisi le statut d’auto-entrepreneur ou d’entreprise individuelle. L’autre moitié ont opté pour des sociétés plus traditionnelle : SAS, SA, SARL. « Sur ce territoire, il y eu des efforts de fait de la part de la communauté d’agglomération,se félicite Sébastien Dottin, directeur général de BGE Picardie, qui accompagne les entrepreneurs. Faire venir des entreprises de 100 ou 200 salariés, c’est illusoire. En créant, les gens ont moins de contraintes. Beaucoup de jeunes se lancent. Ils n’ont pas le frein d’un loyer, d’une famille… Ils veulent gagner leur vie et avoir un mode de vie qui les intéresse. » « On ne parle pas assez des TPE pourtant implantées dans les territoires, assure Brigitte Ferry, présidente de BGE Picardie. Elles créent de la valeur, de la richesse, de l’emploi. Les mettre à l’honneur, c’est une reconnaissance. À Abbeville 44 % des créateurs sont des femmes. C’est un fait à signaler car le chiffre est de 32% au niveau national. » Pour Nicolas Dumont, maire d’Abbeville et président de la communauté d’agglomération de la baie de Somme, il est « important de vivre son rêve, y compris celui de la création d’entreprises. Les TPE ont un rôle fondamental en termes d’emploi, de richesse et de cohésion sociale. Il faut aider à créer et à se pérenniser aussi. » David Garnier, 31 ans, d’Ault, a monté un studio d’enregistrement mobile après de belles études en musique : « Nous n’avons plus peur de l’instabilité, confie t-il. On se dit que ce que l’on cherche n’existe pas. Alors, on le crée et nous sommes déterminés. » À Boismont, Pascal Gilliers, 50 ans, a fondé, en début d’année Aménage Home, une entreprise qui conçoit et installe des cuisines, des dressings et des salles de bains. Il a aménagé un showroom dans un camion. Il se rend notamment les dimanches sur les marchés de SaintValery et de Cayeux-sur- Mer pour se faire connaitre. Pascal Gilliers réalise également des chantiers sur Amiens ou Dieppe : « Je suis ébéniste de métier, confie t-il. J’ai travaillé 28 ans dans la cuisine, je travaille beaucoup grâce au bouche à oreille. En quatre mois, j’ai atteint de prévisionnel de l’année, je suis heureux car je fais ce que je veux et l’administratif n’est pas trop lourd. »