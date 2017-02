BackStore : pour un e-commerce plus performant

L’agence Web amiénoise ICI a développé BackStore, un concept hyper-innovant de boutique en ligne. Un nouvel e-commerce sur mesure, extrêmement évolutif et rapide, aux fonctions inédites. De quoi répondre idéalement aux besoins très concrets des professionnels.

L’agence de communication ICI, spécialisée dans le numérique, existe depuis 16 ans et développe principalement des sites Internet et des applications mobiles pour ses clients. Il y avait jusqu’ici des solutions toutes faites, sur fond de système de gestion de contenu grand public. Le système CMS peut cependant poser des problèmes de sécurité, d’incompatibilités, de mises à jour continues. Ou alors il y a des solutions sur mesure, mais plus chères et longues à mettre en place. « Nous avons donc imaginé en interne une solution intermédiaire qui soit à la fois sur mesure et moins chère, sur une logique de briques de Lego : une brique par fonction, qui donne la possibilité de personnaliser à l’infini et offre les meilleures garanties quant à la sécurité. BackStore est une solution adaptée aux petites comme aux grandes structures, qui tire les avantages des principales solutions de e-commerce en ligne sans en avoir les inconvénients », affirme Ludovic Darsin, architecte Web au sein de l’agence ICI, qui a mis au point cette innovation avec son associé, Cédric Gambier. Avec cet outil 100% français made in Amiens, créé à partir d’un concept simple, ils proposent désormais à leurs clients un système d’administration innovant, rapide et modulaire, permettant de réaliser une boutique en ligne correspondant parfaitement à leur activité professionnelle. Parmi les nombreux clients satisfaits de leurs nouvelles boutiques en ligne, figurent notamment Velotority ou Iconic Design, grand site de mobilier scandinave.

De l’idée en “arrière-boutique” « Avec cette solution, nos clients font deux fois plus de ventes qu’avant. Créer plus de performance pour nos clients par ce système de briques, c’est notre grande force. Une brique pour le panier, une brique pour la langue, une autre brique pour le retrait en magasin et ainsi de suite parmi une liste extrêmement complète. Lorsque l’on combine ces briques ensemble, on obtient un site sur mesure d’une grande efficacité, dont toutes les fonctionnalités sont maîtrisées », ajoute Ludovic Darsin, co-concepteur de BackStore qui est soutenu par la Banque publique d’investissement (Bpi) à hauteur de 35 000 euros. Dans le même temps, des grands du Web se sont rapprochés de l’agence amiénoise, se montrant très intéressés par les forces de BackStore : ergonomie, intuitivité, simplicité, graphisme, cohérence, évolutivité… Et désormais, plus besoin d’être un as de l’informatique pour entrer dans les méandres d’une boutique en ligne. “L’arrière-boutique” BackStore n’est donc pas exclusivement destinée aux techniciens ou aux geeks. De quoi rassurer notamment les artisans et TPE qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec l’administration d’un site quel qu’il soit. « Donc, pour créer une nouvelle fonction, inutile de changer de version du site Internet, il suffit juste d’ajouter une brique. Cette solution évolutive à l’infini permet d’accueillir à tous moments de nouvelles fonctionnalités qui ne viendront en aucun cas nuire aux performances ou à la fluidité de votre boutique », conclut Ludovic Darsin qui vient assurément de créer ses propres règles du jeu !