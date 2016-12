Accueil RH & Cie aux côtés des entreprises

Depuis huit ans, la petite équipe d’Accueil RH & Cie, emmenée par Isabelle Jouvenaud, assure des missions de ressources humaines pour les entreprises des Hauts-deFrance et de Haute-Normandie. Une externalisation qui profite aux TPE/ PME, artisans et associations à qui le cabinet propose chaque année de nouveaux services.

Comment font les petites entreprises pour gérer leurs salariés ? C’est en tentant de répondre à cette question qu’Isabelle Jouvenaud, alors DRH dans un grand groupe de propreté, décide de créer Accueil RH & Cie à Amiens, en novembre 2008. « Nous fonctionnons comme un DRH, mais au travers de missions ponctuelles et en fonction des besoins des clients, qu’il s’agisse de recrutements ou de la gestion administrative », explique-t-elle.

Packs et accompagnement

Accueil RH & Cie propose aux entreprises plusieurs packs – le pack “Recrutement”, “Gestion administrative”, “Sécurité et conditions de travail” et “Gestion des compétences” –, dont l’abonnement court sur douze mois, avec des tarifs définis en fonction de l’effectif de l’entreprise. « Cette année, nous avons lancé le pack “Essentiels recrutement”, qui comprend le pack “Sourcing”, avec la définition du profil, la recherche et la sélection des candidats, ainsi que la réponse qui leur est apportée, et le pack “Recrutement” dans lequel nous réalisons en plus les entretiens et validons les profils retenus », explique Isabelle Jouvenaud. Une externalisation qui permet notamment à l’entreprise de gagner du temps et de trouver les meilleurs candidats. Depuis 2014, Accueil RH & Cie propose à ses clients un accompagnement quotidien sur les entretiens professionnels et les plans de formations. « Il y a un minimum légal pour être en adéquation avec les réglementations, Accueil RH & Cie assure une veille juridique, qui correspond à la convention collective de chacun. » Pour cerner au plus près les besoins de ses clients, Isabelle Jouvenaud réalise au préalable un audit RH. Une fois les prestations lancées, un point mensuel est réalisé entre le cabinet et l’entreprise. « L’audit dure environ deux heures, cela permet de rassurer l’entreprise et de fixer ses priorités. Un rapport complet lui est ensuite restitué », poursuit-elle. Le secret d’Accueil RH & Cie pour se démarquer : miser en permanence sur l’innovation. « C’est primordial de nous adapter aux évolutions, de continuer à nous former pour être au fait des nouvelles lois et assurer correctement notre mission », note Isabelle Jouvenaud. Et après le pack “Essentiel” – produit phare de cette année pour le cabinet –, Accueil RH & Cie va mettre sur pied pour 2017 “Accueil talents”, un produit dédié au recrutement exclusivement réservé aux TPE et PME pour des métiers à faible niveau de qualification. « Il s’agit d’une application qui sera disponible sur smartphone ou tablette, sur le modèle des sites de rencontres, où les demandeurs d’emploi et les dirigeants seront mis en relation sur la base des talents et compétences des candidats. L’objectif étant d’enlever les contraintes que représentent le CV et la lettre de motivation pour les personnes n’étant pas ou peu diplômées. Là, elles pourront expliquer leur parcours ; le dirigeant pourra, lui, rencontrer davantage de candidats », détaille Isabelle Jouvenaud pour le moment en attente de financements pour pouvoir le lancer.