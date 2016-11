24 heures pour l’emploi et la formation

Organisé par L4M, dont le métier est de conseiller les entreprises dans leurs embauches, le salon 24 heures pour l’emploi s’est tenu pour la première fois à Compiègne le 27 octobre.

Basée à Lille, depuis 2004, la société L4M organise chaque année douze salons dans le nord de la France et en Normandie. Son objectif principal est de faciliter la mise en relation entre le candidat et le recruteur, innover et suivre les nouvelles tendances du recrutement et permettre ainsi chaque année des milliers d’embauches. Son site Internet l4m.fr est une plate-forme de recherche d’emploi, de stage et de formation. Il accueille 250 000 visiteurs uniques chaque mois, compte 600 entreprises partenaires, 400 écoles et des centres de formation ; plus de 3 500 offres sont en ligne chaque mois. Anne Sophie Fournier, responsable de la communication, explique les raisons de la présence de L4M à Compiègne : « Dans le cadre de la fusion de nos deux régions, nous sommes maintenant implantés dans les cinq départements des Hauts-de-France ; nos offres sont aussi bien des CDD que des CDI. L’an dernier, l’édition d’Amiens fut un grand succès. Notre présence à Compiègne cette année est une première et espérons la renouveler. Nous avons plus de 20 entreprises et centres de formation de Compiègne et de l’agglomération qui sont présentes aujourd’hui, Différents secteurs d’activités sont là, banques, assurances, grande distribution, sans oublier la forte représentation de l’armée qui recrute beaucoup. »

De nombreux postes dans l’armée Le centre d’information et de recrutement des forces armées est basé à Amiens. Chaque département est doté d’un centre pour l’armée de terre qui propose plus de 400 métiers. L’armée de l’air et la marine sont à Amiens et en proposent une cinquantaine chacun. Cette dernière recrute annuellement 3 500 personnes et propose des métiers comme mécanicien, électro technicien, pilote, fusilier marin, maitrechien etc. L’armée de l’Air entre 2 500 et 3 000, et l’armée de Terre plus de 15 000. Ce sont les jeunes de 17 à 29 ans qui sont concernés. Loïc Girard, sous-officier, représentant la Marine, explique le processus : « Le jeune fait sa demande au bureau d’Amiens et il reçoit un dossier de candidature ; il passe plusieurs entretiens, un test d’anglais, (c’est la langue internationale), des tests sportifs, une visite médicale et des tests psychologiques. Des contrats d’un, quatre et dix ans sont proposés. Le bac est obligatoire pour ce dernier. »

Des entreprises satisfaites Temporis, société d’intérim, a salué l’organisation et le passage de nombreux demandeurs d’emploi, la qualité des profils variés et parfois très rares comme ingénieur thermique. En revanche, des postes de plombiers, couvreurs, menuisiers fraiseurs, etc. sont difficiles à pourvoir. Le groupe Auchan représentait ses différentes enseignes et a vu moins de visiteurs que prévus. Les recrutements portent sur des postes d’encadrement, managers de rayons, directeurs de magasins, trois candidats ont été retenus pour un deuxième entretien. Le 22 novembre, le salon se tiendra pour la septième année au cinéma le Gaumont. L4M a fait un site dédié afin que les personnes désirant s’y rendre puissent préparer leur visite.