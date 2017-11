Visibilité accrue pour PCPV

À la tête de PCPV et Créat’bain, David Lebrun a décidé de réunir sur un même site ces deux entreprises de Ham pour leur donner plus visibilité. Les deux entités sont depuis quelques semaines regroupées dans un bâtiment de 980 m² à l’entrée du village.

« PCPV n’avait pas jusqu’ici de vitrine à proprement dit, explique le dirigeant à la tête de salariés. Nos deux entités sont désormais regroupées, PCPV ayant une clientèle composée majoritairement de professionnels, Créat’Bain étant plus axée sur les particuliers. » Cette seconde société, spécialisée dans le matériel de salles de bain et les poêles à granulés dispose désormais d’un showroom. « PCPV travaille essentiellement avec les collectivités, pour l’installation de pompes à chaleur, de toute puissance, poursuit David Lebrun. Nous intervenons dans un rayon d’une trentaine de kilomètres, au Nord de Paris et surtout dans le Sud de l’Oise. Nous avons dans ce département un gros client dans le domaine du logement collectif, et ce depuis plus de 20 ans. Notre meilleure publicité, c’est le bouche à oreille… »

DÉVELOPPEMENT

Si PCPV porte l’activité des deux structures, Créat’Bain tend à se développer, grâce aux visiteurs du samedi, plus nombreux depuis le déménagement de la société, « les demandes ont augmenté, confirme le gérant. Les particuliers se déplacent davantage pour acheter les matériels, qu’ils posent eux-mêmes ». Suite à un gros contrat décroché, David Lebrun va devoir embaucher, « six ou sept personnes », estime-t-il, des plombiers et chauffagistes. Une main d’œuvre difficile trouver de l’aveu du patron, qui compte dans ses effectifs un apprenti : « Il faut aider les jeunes à avancer, nous en avons toujours un en apprentissage, que nous formons, pour la plupart du temps l’embaucher par la suite, mais ce n’est pas suffisant », regrette-t-il.