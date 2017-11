Une promenade de shopping

La toute nouvelle zone commerciale d’Amiens Nord, Shopping Promenade Coeur Picardie, a ouvert ses portes en grande pompe et avec feux d’artifice mi-octobre. Une inauguration et une ouverture réussies pour ce nouveau concept de centre commercial.

Shopping Promenade Cœur Picardie est le premier du tout nouveau concept de centre commercial de plein air du groupe Frey. Il accueillera à terme une quarantaine de magasins et restaurants. Parmi les enseignes présentes figurent pour l’habillement Lola Liza, CCV, Armand Thierry, Celio, Orchestra ou encore Chaussea. Action, Gifi et Stokomani sont également présents, ainsi que Cultura, Intersport, Basic Fit ou encore Lissac. Du côté des restaurants, Comptoir du Malt, KFC, Subway, Buffalo Grill, mais aussi le restaurant indien avec buffet Le Kolam, et un food truck spécialisé dans les gaufres sucrées et salées, se sont installés sur cette zone commerciale qui bénéficie d’une architecture originale dessinée par le cabinet Chapman et Taylor. « Lorsque nous posions la première pierre en mai 2016, nous vous annoncions vouloir casser les codes du commerce peri-urbain en remettant l’être humain au coeur. Nous sommes heureux d’inaugurer aujourd’hui un lieu propice au partage et aux expériences fortes à vivre ensemble », déclarait Antoine Frey, PDG du groupe Frey qui mettra également en avant les nombreuses qualités du site commercial : un espace moins énergivore où le bois et les arbres tiennent une grande place, mais aussi deux grandes aires de jeux, un petit train qui fera le tour du Shopping Promenade le mercredi et le samedi et une garderie gratuite pour les 3 à 10 ans qui ouvrira chaque samedi de 13h30 à 19h00.

DES ÉLUS CONQUIS

Les élus présents lors de l’inauguration, dont la forte volonté a permis de développer rapidement ce projet, ont salué l’audace de la réalisation qui bénéficiera à l’écosystème de la métropole et de la région en créant notamment plus de 400 emplois. « Nous avons besoin qu’Amiens redémarre. Aujourd’hui la ville repart avec des locomotives comme Amazon et des hommes comme Antoine Frey qui ont le courage d’y aller. Car ce sont ces entrepreneurs qui créent les emplois », affirmait Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France. C’est d’ailleurs à l’occasion de l’inauguration de Shopping Promenade Coeur Picardie que le groupe Frey s’est vu remettre le label Valorpark® décerné à l’unanimité des membres du Conseil national des centres commerciaux (CNCC).