Un nouvel acteur du tourisme local en plein cœur d’Amiens

Depuis la rentrée, Amiens peut compter sur une nouvelle adresse de chambre d’hôtes. Avec l’Annexe, à deux pas du Cirque d’Amiens, les touristes et les clients d’affaire ont trouvé un joli pied-à-terre.

Un des atouts de L’Annexe est la vue imprenable sur les joyaux d’Amiens qu’offrent les chambres d’hôtes de ce nouvel acteur du tourisme local. Ceux qui auront la chance de dormir au troisième étage de cette superbe amiénoise rénovée de 180 m2 pourront se réveiller ou s’endormir en admirant de haut le beau cirque d’Amiens. Margaux Albanèse et Charles Lagueritte, 24 ans, sont arrivés au bout de plusieurs mois de travaux pour offrir aux touristes étrangers et hommes d’affaire un hébergement de choix, idéalement situé rue Millevoye. Quatre chambres dont une suite pour quatre personnes, allant de 80 à 150 euros, et aux styles différents. « La chambre d’hôte située tout en haut offre une ambiance scandinave avec moquette blanche et décoration chaleureuse. Une autre, est dans un esprit plus industriel, avec une verrière. J’adore créer et réaliser les idées que j’avais dans la tête pour cet endroit depuis très longtemps déjà », confie l’audacieuse et très bricoleuse Margaux Albanèse. Elle a décidé de quitter la vie professionnelle qu’elle avait commencé à construire sur Paris afin de créer sa propre entreprise à Amiens. Il faut dire qu’elle n’est pas allée chercher bien loin l’idée de chambres d’hôtes. « J’ai vu ma maman gérer les siennes avec brio et j’ai eu envie de faire pareil. Je vais donc travailler en totale complémentarité avec la Cour 26, à deux pas, rue Dijon », explique la jeune femme qui propose à sa table un petit-déjeuner à la française, avec entre autres les viennoiseries de la boulangerie voisine.

CADRES ET TOURISTES DU MONDE ENTIER

Depuis l’ouverture, l’Annexe bénéficie d’une notation sur booking.com de 9,4/10. « Nous n’avons que des commentaires élogieux et sommes ravis de rencontrer toutes ces personnes venues du monde entier pour visiter Amiens et ses environs ». Il y a déjà eu plus de 150 visiteurs depuis l’ouverture. « Chaque jour est une découverte. La semaine, nous accueillons surtout une clientèle d’affaire européenne voire étrangère. Des colombiens sont attendus dans quelques jours, par exemple. Le week-end, ce sont les touristes qui prennent le relais », se réjouit le duo de chefs d’entreprise. Le carnet de réservation est déjà bien rempli jusqu’en avril 2018, par des Australiens qui viendront à la semaine fêter l’Anzac Day. Il y a même déjà l’effet Tour de France, avec des réservations pour juillet 2018. L’Annexe a déjà trouvé sa clientèle !