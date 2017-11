OBJECTIF DÉVELOPPEMENT POUR SICRAL

Installée Zac de la Haute-Borne à Rivery et spécialisée dans l’aménagement des locaux, la société Sicral dirigée par Christophe Cornez a agrandi ses locaux. Une extension destinée à accompagner le développement de l’entreprise.

Cloisons amovibles, faux plafonds, rayonnages… Sicral a fait de l’aménagement des locaux son cœur de métier, et s’adresse à une clientèle exclusivement professionnelle. L’entreprise emploie onze salariés et intervient dans un rayon de 200 kilomètres autour d’Amiens, de Paris à Lille et du Havre à Reims. « L’installation de faux plafonds et cloisons amovibles représente 80% de notre activité, précise le dirigeant Christophe Cornez. Nous les fabriquons à la demande dans notre atelier et disposons d’un stock de profilés équivalent à un kilomètre, le stock de faux plafonds est lui aussi conséquent, ce qui nous permet d’être réactifs. »

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT

Si l’aménagement de locaux est un secteur concurrentiel, Sicral – qui affiche cette année un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros et table sur 3 millions pour 2020 – réussit à tirer son épingle du jeu : « La plupart des entreprises du secteur travaillent sur appels d’offres, pas nous, explique Christophe Cornez. Nous préférons miser sur la proximité, notre équipe de commerciaux dé- marche les clients en direct. Aujourd’hui, Sicral compte quelque 1 500 clients, dont certains nous sont fidèles depuis des décennies. » Et pour dé- crocher de nouveaux contrats, Sicral joue également la carte de la qualité, en formant ses deux équipes de commerciaux régulièrement. « Il est essentiel d’insuffler cette dynamique, en étant présent sur le terrain et à l’écoute de notre clientèle, à qui nous proposons de nombreux services, comme le SAV. Posséder un atelier de fabrication est également un plus, nous sommes capables de livrer des menuiseries bois ou aluminium prêtes à poser », assure le dirigeant. Depuis deux ans, Sicral est le distributeur en Picardie des produits myOpenspace (une entreprise spécialisée dans l’aménagement des espaces professionnels située à Avelin dans le Nord). « C’est une entreprise qui propose des solutions acoustiques, avec des baffles ou totems design pour atténuer le bruit en absorbant le son, détaille Christophe Cornez pour qui il est important de travailler en local. Le démarrage en Picardie s’est fait en douceur, mais l’activité décolle depuis six mois, avec une forte demande. Ce sont des produits esthétiques, colorés avec des tissus faits main, la clientèle est séduite. » Pour poursuivre son développement Sicral a décidé d’agrandir son bâtiment de 400 m², pour porter la surface totale à 1 200 m² (un investissement de 200 000 euros). Une extension qui concerne l’atelier et la zone de stockage, les travaux devraient débuter au premier trimestre 2018 et durer trois mois.