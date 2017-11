Effisomme orchestre les travaux de l’habitat

Émanation de l’entreprise Diruy spécialisée dans les menuiseries, Effisomme a vocation à lutter contre la déperdition énergétique. L’idée : aider les particuliers ou les co-propriétés à revoir leurs installations, grâce à des conseils et travaux.

Créée en décembre 2016 et installée à Amiens, Effisomme a pour objectif de « simplifier l’accès à la rénovation énergétique », explique Thibaut Lafolie, expert en performance énergétique de l’habitat chez Effisomme. Et pour y parvenir, la structure apporte conseils et expertise, en s’occupant également du suivi de chantier si besoin. « Notre activité se décompose en trois principaux pans, poursuit l’expert. Les clients nous contactent lorsqu’ils ont besoin de conseils, nous nous déplaçons alors à leur domicile pour une pré-étude gratuite d’une quinzaine de minutes qui nous permet d’évaluer rapidement le coût des travaux de rénovation, et le gain engendré. » Une simulation est ensuite réalisée pour visualiser les grands axes d’amélioration à apporter dans le logement. « Nous nous adaptons à la demande de la clientèle, certaines ne souhaitent par exemple pas d’isolation par l’extérieur, nous sommes là pour les accompagner dans leur démarche, les aider à se projeter, et pouvons leur proposer différents packs avec un bouquet de travaux », poursuit Thibaut Lafolie.

UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Grâce à Effisomme, les particuliers peuvent également connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre pour entamer cette rénovation énergétique. « Si les clients veulent aller plus loin que cette simple pré-étude, un audit énergétique qui comprend la vérification des matériaux – une prestation cette fois payante – est réalisé. Nous leur soumettons ensuite trois scenarii d’amélioration. Un des gros avantages d’Effisomme, estime Thibaut Lafolie, c’est que nous orchestrons les travaux, avec la signature d’une convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Concrètement, nous étudions les devis, pouvons trouver les bons artisans locaux avec lesquels Diruy travaille, effectuons le suivi de chantier et prenons en charge les démarches administratives et la recherche d’aides. » Effisomme appartient au réseau national d’expert en performance énergétique ISO+ Conseil (28 agences en France), composé de partenaires industriels, bancaires et d’artisans. « Nous travaillons aujourd’hui avec deux établissements bancaires, et le réseau commence à s’étendre », complète Thibaut Lafolie qui insiste sur l’importance de lutte contre la déperdition énergétique : « C’est une question de confort de vie, et l’occasion de valoriser son patrimoine .