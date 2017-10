Nouvelle avancée pour votre hebdomadaire économique régional ! Un nouveau service (et de taille) est aujourd’hui disponible pour l’ensemble des professions juridiques devant passer des annonces juridiques et légales. Nom de code : picardiegazettepro. Une plate-forme de saisie adaptée et rapide permettant de gérer l’ensemble de ces annonces pour une parution partout en France et à la date souhaitée. Le tout en toute sécurité, et uniquement réservé aux professionnels du chiffre et du droit. Qui dit mieux ?

Réactivité, instantanéité, immédiateté et ce dans tous les journaux de France habilités à publier les annonces juridiques et légales ! Un service de plus pour l’ensemble des professions juridiques! Picardie la Gazette vient de lancer sa plate-forme (wwww. picardiegazettepro.fr) avec un réseau de journaux et publications partenaires à destination des professionnels des secteurs juridiques et uniquement eux. Particularité de taille de la nouvelle plate-forme à destination des professionnels : ce nouvel outil leur permet de saisir, gérer et publier l’ensemble de leurs annonces juridiques et légales et ce à travers tout l’Hexagone, gain de temps indéniable et facilité de suivi des parutions du fait de l’obtention d’un seul compte.

MODÈLES PRÉÉTABLIS

Devis instantané, attestation officielle immédiate, possibilité de gérer les devis en attente, choix de la date de parution en passant par la création d’un véritable tableau de bord de suivi, tout est mis en œuvre pour faciliter d’une façon optimale l’utilisateur et la gestion de son compte. Côté inscription, rien de plus simple. En un clic et remplissage du formulaire de demande d’inscription en ligne, identifiant et mot de passe sont obtenus. Sésame et duo gagnant pour entrer alors dans le vif du sujet et débuter une saisie d’annonces. Là aussi, tout est mis en œuvre pour faciliter au mieux l’utilisateur avec des modèles préétablis permettant d’accompagner la rédaction de l’annonce. Constitution d’une société (EARL, SA, SADCS, SELARL, SELAS, SAS, SASU, Société civile, SNC). Transfert de siège social. Changement de régime matrimonial. Modifications de société. Vente de fonds de commerce. Dissolution. L’ensemble de ces modules présents et détaillés permettent aux rédacteurs de l’annonce d’être entièrement guidés dans sa réalisation en suivant les règles strictes et juridiques de l’exercice. Le tout en toute sécurité avec naturellement vérification et relecture des annonces par nos services. Un nouvel outil pro pour les pros leur permettant d’avoir un seul compte pour gérer l’ensemble de leurs annonces légales et ce sur tout le territoire. C’est sûr, cela va leur changer la vie…