La région aux côtés des entrepreneurs

À l’occasion du Mois de la création organisé par Initiative Somme et la CCI Amiens-Picardie, le conseil régional des Hauts-de-France a présenté ses nouveaux dispositifs d’aides pour accompagner la création et la reprise d’entreprises.

« À partir de janvier 2018, le chéquier Starter permettra d’accompagner les porteurs de projets de la même façon sur l’ensemble des Hauts-de-France », explique Christophe Meulmasn, chef de projet développement économique territorial à la Région. Ce service permettra au créateur de travailler sur une étude de marché et de développer son projet, de tester son activité, de réaliser un business plan, d’identifier les financeurs et de mener à bien sa création d’entreprise. Un accompagnement jusqu’à 3 ans après la création pour renforcer la pérennité de la structure est aussi au programme.

UNE PLURALITÉ D’OUTILS FINANCIERS

Fonds de garantie, prise de participation, renforcement de fonds propres… les outils financiers sont nombreux pour venir en aide aux entrepreneurs. « Notre objectif est de pouvoir répondre à chaque situation et de permettre de sécuriser un projet. Une entreprise qui est suivie par des partenaires obtiendra plus facilement un appui bancaire », souligne Dimitri Perrier, chargé d’affaires innovation au conseil régional. Finorpa, Finovam, BPI, Picardie Active, Adie… l’ensemble des dispositifs existants sera lissé sur l’ensemble des territoires. « Pour voir aboutir son projet, il est très important de respecter chaque phase et d’interpeller le bon financeur. Nous avons tous les outils en région pour financer des projets, quelle que soit leur taille », poursuit-il. « Nous sommes actuellement en train de mettre en place une plate-forme télé- phonique où chaque entrepreneur pourra parler de son projet. Les chargés de missions l’analyseront et feront un retour sous une semaine aux porteurs de projets en l’orientant vers les dispositifs qui correspondent à ses besoins », lance Laurent Josselin de la direction économique et entreprises du conseil régional. Aide à l’implantation, aux entreprises innovantes, aux PME industrielles, à l’industrie du futur ou à la consolidation financière, le conseil régional a mis en place tout un panel de dispositifs pour répondre aux besoins des entreprises, en plus des programmes d’accompagnement classiques.