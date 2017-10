KOH LANTA VERSION BAIE DE SOMME

Vous devez être connectés pour visualiser cet article

J'ai un email et un mot de passe

J'ai un numéro abonné et abonnement



Email N° Abonné Mot de passe N° Abonnement Se souvenir de moi Inscription | Mot de passe oublié ?

Pilotée par Émilie Mika, la société Expérience baie de Somme propose diverses animations à des entreprises lors de séminaires. L’occasion pour les salariés de tenter un Koh Lanta local avec tous les ingrédients du vrai ou d’effectuer des sorties nature en baie de Somme. Ancienne miss Picardie, l’Abbevilloise Émilie Mika est devenue une véritable chef d’entreprise depuis février. Riche d’une licence en droit européen et d’un master II en Management du tourisme et de l’événementiel, elle est restée dans sa région natale pour proposer des activités nature originales aux entreprises comme aux familles (enterrement de vie de garçons ou de jeune filles, mariages en 2018…) et aux scolaires.

NATURE ET FUN

Son terrain de jeu préféré est la baie de Somme. « Le but est de proposer des activités qui sont tournées essentiellement sur la nature car c’est ce qui est recherché en baie avec un côté fun en plus. La sortie phare, c’est vraiment Koh Lanta ! », explique la jeune femme de 25 ans. Ce challenge dure en moyenne trois heures. Il y a bien entendu deux équipes : les Rouges et les Jaunes, et un totem. Ces deux équipes s’affrontent sur différentes épreuves dignes du vrai Koh Lanta. Elles se déroulent au Crotoy dans les vasières, dans les bâches d’eau… Les équipes – qui doivent porter le matériel devant être installé – sont accompagnées d’un animateur qui va les mettre dans l’ambiance. Tir à la corde, poteaux, course d’orientation, courses d’obstacles en duo avec guide et à l’aveugle, dégustation de vers… le programme est alléchant ! Les groupes accueillis peuvent aller de six à 26 personnes : « Le but est que tout le monde puisse participer, confie Émilie Mika. Les épreuves s’adaptent au niveau de chacun. Mes clients sont locaux. J’accueille aussi des entreprises de Paris, Lille, Belgique, Rouen, Compiègne et dans tous les secteurs. Elles ne viennent dans le cadre de séminaires, s’il leur faut aussi un lieu de réunion, je collabore avec Baie de Somme aventures. Le site Internet et le bouche à oreille sont mes meilleures publicités. »

Émilie Mika invite aussi les entreprises à profiter d’une balade à pied de deux heures pour partir à la découverte des phoques de la baie de Somme. Elle propose également une balade gourmande de deux heures dans le vieux Saint-Valery avec au programme dégustation de produits du terroir, conjuguée à la découverte historique. Les amoureux de patrimoine peuvent, eux, profiter de la visite 100% historique. Autre originalité : des balades nocturnes au clair de lune à marée basse et sans lumière. Ces animations sont proposées toute l’année : « Les gens sont contents de nous envoyer des photos sur lesquelles ils sont sales ou mangent des vers. J’ai axé sur la qualité, le but n’est pas de faire du chiffre », conclut-elle visiblement satisfaite de son début d’activité.