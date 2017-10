Google fait escale à Amiens

Le géant d’Internet opère un tour de France du numérique pour former étudiants, entrepreneurs et grand public aux outils du numérique. Les 13 et 14 octobre, les coaches Google étaient à Amiens au Quai de l’Innovation.

Que ce soit pour comprendre comment augmenter la visibilité en ligne de son entreprises, utiliser les outils du numérique pour développer des compétences, découvrir les dernières innovations technologiques ou surfer en toute sécurité sur Internet, une vingtaine de coaches Google étaient présents à Amiens les 13 et 14 octobre pour répondre aux questions des visiteurs. « En couvrant des thématiques aussi larges, l’événement s’adresse à tous. Étudiants, entrepreneurs ou grand public, tout le monde peut y trouver son compte. L’objectif de ce tour est de former gratuitement 70 000 personnes en France aux outils du numérique », sourit Sophie Leimbacher, responsable du programme formation pour professionnels. À Amiens, la jeune femme espérait toucher « environ 2 000 personnes, comme cela a été le cas dans des villes similaires comme Reims ou Angers ».

CONFÉRENCE, ATELIERS ET SUIVI

Au programme des deux jours, de nombreuses conférences pour apprendre à développer sa notoriété grâce à Youtube, à construire sa marque sur Internet, à développer son entreprise grâce au référencement naturel etc. En parallèle des ateliers pratiques de 45 minutes proposaient aux visiteurs d’apprendre les bases de la programmation, de se servir du numérique dans leur recherche d’emploi ou encore de découvrir les tendances de recrutement et opportunités professionnelles dans le digital. Ces deux journées au Quai de l’Innovation était également pour Google l’occasion de présenter ses dernières nouveautés et innovations, comme le Google Cardboard (réalité virtuelle) ou Google Earth qui permet désormais de visiter n’importe quel endroit du monde depuis son ordinateur ou son smartphone. Les entrepreneurs pouvaient par ailleurs bénéficier d’un diagnostic personnalisé avec l’un des coaches mis à disposition par Google. « L’objectif ici est de leur faire découvrir des outils comme Google My Business, Google Trends ou Google Analytics, indispensables pour comprendre les habitudes du consommateur et mieux cibler son activité », explique Sophie Leimbacher. Amiens est la 30e ville visitée par Google sur les 100 prévues d’ici au printemps 2018.