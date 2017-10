150 ans pour Boutté

L’entreprise de décolletage de Friville-Escarbotin vient de fêter ses 150 ans. L’occasion pour les clients, les fournisseurs et des personnalités de découvrir l’antre de cette entreprise qui est toujours familiale.

Fondée en 1867 par Nicolas-Bernard Boutté, l’entreprise qui porte toujours son nom est en pleine santé. Indépendante et familiale, elle est dirigée par Gilles et Séphane Buridard, les arrière-arrière- petits fils du fondateur. Elle se développe sur 10 000 m2 et compte 140 salariés. De son métier, le décolletage, elle a fait deux activités.

La première est la production de pièces de sous-traitance décolletées sur plans pour des secteurs d’activités variés : robinetterie et serrurerie mais aussi adduction et traitement des eaux, automobile, chauffage, gaz médicaux (une activité sans cesse en croissance), sécurité incendie, le ferroviaire, le luxe… La seconde est la conception, la fabrication et la distribution de raccords et autres produits de plomberie sanitaire et arrosage de surface dans des enseignes de bricolage- jardinage professionnels et grand public. 90% du chiffres d’affaires, d’environ 23 millions d’euros par an, est réalisé en France. Boutté exporte aussi en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique.

La relève

Pour l’anniversaire de l’entreprise, des visites étaient organisées. Soixante et un salariés ont été mis à l’honneur et ont reçu des médailles du travail à cette occasion. « La volonté pour nos dirigeants était de faire quelque chose pour les salariés mais aussi pour nos clients et nos fournisseurs, explique Claire Cardon, chargée de communication. Nous recevons aussi des représentants de lycées pour ensuite organiser des visites à leurs demandes. Nous répondons toujours positivement car nos métiers souffrent d’une mauvaise image… »

Le show-room met en scène les linéaires de plomberie et arrosage de surface conçus par Boutté. Il permet à ses visiteurs de découvrir l’étendue des gammes proposées avec 6 900 références au catalogue. L’entreprise n’a de cesse d’aller de l’avant en se modernisant et en remettant en question. En attestent l’acquisition en 2014 d’une station MSP (Maitrise statistique des procédés) wifi SPC vision pour le suivi statistique de production, le déploiement entre 2014 et 2017 du nouvel ERP YourCegid Business Manufacturin, l’achat il y a deux ans d’un deuxième tour multibroches à commandes numériques, fusion de Boutté SAS et de Gamo SAS. Enfin, l’an dernier les ateliers de production ont été réorganisés et une nouvelle plate-forme logistique industrielle a été créée. La diagnostic complet selon la norme ISO 50 001 est achevé et des actions sont programmées sur cinq ans. La certification ISO 14 001 est programmée pour 2020.