Les entreprises régionales soutenues dans leurs démarches à l’export

Née en 2007 de la mise en commun de l’ensemble des moyens et expertises du réseau consulaire à l’international, et en 2016 de la fusion des deux entités en Nord de France et Picardie, CCI International Hauts-de-France accompagne les entreprises en quête d’expansion.

Amélioration de la performance à l’export des PME régionales – qui sont pour l’instant encore timides sur ce domaine –, renforcement du rayonnement international des Hauts-de-France, mise à disposition d’une cinquantaine de collaborateurs pour répondre aux problématiques des entreprises… CCI International Hauts-de-France accompagne un exportateur sur deux depuis dix ans. En 2016, la région aura occupé la 4e place dans les échanges extérieurs avec plus de 10 000 exportateurs représentant un volume de 45,6 milliards d’euros d’exportations (soit 10,3% du total France) et de 56,3 milliards d’euros en importations (soit 11% du total France, qui place les Hauts-de-France en seconde région importatrice). En 2016, le rapport d’activité de CCI International montre que 2 713 prestations ont été rendues auprès de 1 166 entreprises distinctes. 65% d’entre elles ont un effectif de moins de 50 salariés, affichant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros. Après la mise en place d’Eval export – un diagnostic export –, ces entreprises se préparent par des formations, des accompagnements juridiques, des informations sur les marchés, pour construire ensuite un business plan et se lancer dans une première prospection. Les entreprises exportent principalement dans l’Union Européenne (75%, même si 2016 aura été l’année de la découverte de nouvelles destinations pour les exportateurs Hauts-de-France : Iran, Chili, Colombie, Mexique…).

Secteurs géographiques

L’Aisne représente 8% des accompagnements de CCI International, avec 62 accompagnements individuels réalisés en 2016. L’année a d’ailleurs été marquée par le lancement à Bruxelles de la plate-forme Be-IoT sur les objets connectés dont Faubourg Numérique, à Saint-Quentin, est partenaire. D’un budget de 50 millions d’euros, ce projet européen réunit 120 acteurs des objets connectés et propose des appels à projets à destination des entrepreneurs du numérique. Une centaine de projets est en cours de financement. L’Artois représente 11% des accompagnements régionaux, un territoire actif, notamment avec les trophées Leadexport et le WTC Lille Arras qui a organisé une rencontre très suivie sur la candidature de Paris aux JO 2024. Le territoire du Grand Hainaut, quant à lui, concentre 7% des accompagnements ; la Somme, 16% et le Grand Lille, 44%. Pour 2017, CCI International donne déjà rendez-vous aux entrepreneurs avec notamment, le gala de l’international (14 septembre), le forum Proche, Moyen Orient, Asie (les 3 et 4 octobre à Lille et Amiens), le forum de l’emploi à l’international (20 et 21 novembre à Lille), ou encore les trophées Leadexport (30 novembre à Arras).