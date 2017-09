Le concept, pour un service clé en mains

Jean-Luc Bacot vient d’adosser à la cave à vins Bacchus, mon caviste, une salle événementielle à destination d’une clientèle de professionnels mais également de particuliers. Le concept, c’est pour le client, l’assurance d’un service personnalisé de A à Z.

Des salles comme celle-ci, située à l’écart du centreville dont l’activité ne gêne pas les riverains, il n’en existe pas beaucoup dans la région », entame Jean-Luc Bacot, patron de la cave à vins Bacchus, mon caviste implantée depuis 2013 dans la zone commerciale Les Terrages de Viry-Noureuil. L’établissement avait été ouvert en 2001 sur la commune de Tergnier. « Ici, je suis passé de 80 à 250 m2 et surtout l’emplacement est stratégique. Situé entre les deux villes principales, Tergnier et Chauny, il m’a permis de développer ma clientèle », analyse le caviste, avant de désigner un élément décisif pour le client : « Le stationnement facile avec le parking à disposition. C’est une force dans notre activité. Les clients viennent chercher des cartons de vins, alors s’ils ont un boulevard à traverser… »

Besoin de s’agrandir

Depuis l’ouverture, le caviste n’a cessé d’améliorer l’accueil, offrant ainsi à ses clients – avec l’installation d’une pergola -, un bel espace de convivialité. Été comme hiver, dans un cadre très agréable, les clients prennent plaisir à découvrir les produits de la cave et à consommer un petit en-cas confectionné avec « de bons produits ». Et pour une partie de la clientèle, atout supplémentaire, l’espace fumeurs permet de profiter de ce moment de détente en toute tranquillité. « J’étais à l’étroit, j’avais besoin d’une réserve, poursuit le caviste. Mais je n’avais pas envie d’agrandir la surface de vente, je ne veux pas que la cave se transforme en supermarché du vin. Je souhaite qu’elle garde un cadre chaleureux et convivial. Avec la construction de ce nouveau bâtiment, j’ai aussi eu l’idée d’une salle pour réceptions et séminaires que j’ai adossée à la cave. L’objectif est de louer la salle aux particuliers pour des mariages ou des soirées privées et aux entreprises pour des séminaires. »

Le concept offre au client une prestation complète et personnalisée : « Nous proposons aux personnes qui la louent d’organiser leur événement de A à Z. Elles n’auront à s’occuper de rien, pas même de la vaisselle sale ou de fermer les portes au moment de quitter les lieux. Un agent de sécurité sera présent durant toute la manifestation. Nous proposons des formules de location différentes avec traiteur et la cave fournira les boissons. Pour les entreprises, nous proposons un forfait VIP qui inclut la location de la pergola. » Et le patron des lieux d’ajouter : « La construction de la salle représente un gros investissement qui, je pense, va être un développeur de l’activité. Et avec l’ouverture annoncée d’un hôtel dans la zone commerciale, j’espère attirer bien audelà de la zone de chalandise, Laon, Soissons… Il n’y aura plus de frein à la distance ! »