Expertf’It, l’expert des compléments alimentaires

Daniel Delestrée à ouvert le 4 septembre à Amiens une toute nouvelle boutique spécialisée dans les compléments alimentaires. Au menu d’Experf’It: nutrition, santé et bien-être.

Installés dans la galerie marchande André-Chénier d’Amiens, les rayons d’Experf’it présentent des produits de grande qualité sélectionnés très attentivement par le chef d’entreprise Daniel Delestrée, 35 ans. « L’entreprise s’appelle Experf’it mais le nom de la boutique commerciale est Nutri Fit Sport. Je m’adresse aussi bien aux athlètes de haut niveau : nageurs, boxeurs, footballeurs, hockeyeurs, triathlètes pour ne citer que ces exemples, qu’aux sportifs amateurs qui se mettent soit au fitness, à la course à pied ou au vélo », détaille le créateur d’entreprise qui fut longtemps commercial pour une grande marque de l’industrie agro-alimentaire. Très vite, il met à profit les qualités de terrain d’un bon commercial à son désir déjà ancien de se mettre à son compte. Cela associé à une forte appétence pour le sport et la nutrition, il décide alors de se lancer il y a quelques mois avec l’aide d’Initiative Somme. « J’ai fait plus de 20 ans de football au sein de l’ASC à un bon niveau. Je connais l’exigence que cela demande sur le corps et la santé en général. De plus, le hasard a mis sur ma route il y a deux ans un chef d’entreprise talentueux en la personne de Julien Dollé qui a crée il y a quelques années à Amiens une marque de compléments alimentaires et de vitamines, Corgenic. J’ai décidé de travailler avec ce laboratoire vu la qualité très poussée de ces compléments nutritionnels destinés à la performance sportive. Bref, il s’agit d’une belle rencontre entre ma partie qui est plutôt la stratégie commerciale et le génie de ce laboratoire qui a su mettre au point une protéine très aboutie, bien dosée et à prix bas », explique Daniel Delestrée dont le frère qui est quant à lui préparateur physique auprès de grands sportifs vient boucler la boucle du conseil que Nutri Fit Sport pourra également apporter aux clients du magasin.

Sélection exigeante

En plus de la marque Corgenic, Daniel Delestrée a choisi les marques Mulebar et Ultimum Sport. Trois critères très stricts le guide dans sa sélection. Tout d’abord, il veille à la fiabilité de la marque, sa philosophie et ses valeurs. Ensuite, c’est la qualité du produit qui doit être au top et enfin le plaisir via le goût doit être au rendez-vous. « Chez moi on ne trouvera aucun supplément alimentaire que l’on doive ingurgiter en se bouchant le nez. Les barres énergétiques Mulebar de ma gamme snacking en sont un exemple. Les goûts amande-fraise ou citron-gingembre sont de purs délices, tout comme mes protéines goût tiramisu ou chocolat. On a l’impression de boire un vrai chocolat chaud cuit à la casserole, comme autrefois », assure le chef d’entreprise au corps d’athlète. Dans le magasin, les clients de tous horizons sportifs pourront donc trouver des vitamines, brûleurs de graisse approuvés, draineurs, mais aussi des produits formulés pour le développement musculaire aux normes françaises et sans produits dopants. Il y a aussi un rayon snacking avec barres de récupé- ration, gels et pulpes de fruit pour les efforts longs. « Tous ces produits sont 100% naturels, vegan et avec même une connotation écologique. Celui à base de céréales, fruits et sirop est très bon et efficace dans son domaine. J’ai pensé aux végétaliens ou intolérants au lactose avec des compléments à base de spiruline, l’algue miraculeuse très en vogue. J’ai également eu envie de proposer un coin librairie avec des ouvrages spécifiques qui reviennent sur les fondamentaux, notamment sur les indices glycémiques, conclut-il. J’ai aussi dans la gamme bien-être du miel bio des Évoissons près de Poix-de-Picardie et je vais aussi proposer des plateaux repas composés de produits également bio, frais et de saison. »