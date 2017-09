Eco’logis, un appartement écologique pour tout savoir sur le logement

L’agence immobilière sociale Tandem Immobilier a lancé un appartement pédagogique, écologique et économique pour sensibiliser les locataires aux bons gestes. L’agence a également mis en place un appartement mobile qui déménage pour toutes les communes du département.

Depuis 25 ans, l’agence immobilière Tandem Immobilier, implantée à Beauvais et dirigée par Hélène Bernard, partage des valeurs sociales et solidaires. Gestionnaire des logements des propriétaires privés de l’Oise accueillants des publics en difficultés, cette structure sociale informe les locataires sur les bons gestes à adopter dans un logement. Et cela passe par l’écologie : « Nous avons fait le constat, dans plusieurs logements, d’un manquement d’un « savoir habiter » par les locataires, explique Michèle Crignon, conseillère en économie sociale et familiale chez Tandem Immobilier. Certains logements sont rendus dans un état d’insalubrité. Nous avons donc eu l’idée de lancer, l’année dernière, Eco’logis, un appartement pédagogique dans lequel nous expliquons les gestes économiques et écologiques et plus largement les dangers à éviter, les droits et les devoirs d’un locataire et la façon générale de s’approprier le logement et d’y habiter ». Cet appartement pédagogique est basé à Nogent-sur-Oise : on y trouve une pièce à vivre, une chambre d’enfant, une cuisine et une salle de bain. En parcourant les différentes pièces, on y apprend des astuces pour mieux consommer l’énergie ainsi que des conseils sur tous les points névralgiques de la maison. Cette visite est agrémentée d’ateliers thématiques pratiques et ludiques… et ça fonctionne : depuis le mois de janvier 2016, 648 personnes y ont été reçues.

Un kit pour déménager

Cet appartement pédagogique est une solution concrète pour accompagner les locataires. Seul petit hic : implanté à Nogent-sur-Oise, il ne peut pas recevoir tous les locataires isariens. La solution ? Un kit. « Nous avons donc lancé, en mai dernier, le kit Eco’logis, un appartement en carton démontable de 30m² et de deux mètres de hauteur, qui déménage au gré des demandes dans le but de se déplacer directement dans les communes volontaires pour toucher tout le département et aller directement au contact des gens », explique Djef Bordes, ambassadeur d’Eco’logis.

Ce kit a pour vocation de rester une quinzaine de jours dans une salle avec des visites et des ateliers organisés tous les jours. « Nous animons le site mais les associations auront la liberté de faire visiter les lieux. Nous touchons différentes thématiques sociales et écologiques comme le voisinage, l’expulsion, le bail mais aussi l’insalubrité, la qualité de l’air ou encore le recyclage », note Michèle Crignon. L’objectif est de faire prendre conscience des conséquences des comportements et inciter aux changements.

Au-delà des conseils prodigués, Eco’logis est véritable lieu de mixité sociale sur un sujet qui touche tous les citoyens. « C’est aussi une façon de donner conscience aux personnes leur rôle de citoyens », conclut Michèle Crignon, qui a impulsé Eco’logis.