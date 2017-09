Devenir remarquable avec Mazarus

Mickael Debrie et Gauthier Testu ont installé en juillet dernier leur start-up amiénoise au sein de la pépinière Jules Verne de Boves. Champagne Mazarus est le nom de cette entreprise à laquelle ces deux jeunes entrepreneurs ont rêvé pendant longtemps.

Ils nous a fallu plus d’un an pour aboutir notre projet. Un an pour élaborer une marque et choisir un terroir pour le Champagne Mazarus. Au départ nous pensions juste personnaliser des bouteilles de grands crus, aujourd’hui nous avons notre propre marque de Champagne avec ses caractéristiques bien précises », résument Mickael Debrie et Gauthier Testu, 23 et 25 ans. Ce dernier était d’ailleurs étudiant entrepreneur aux débuts du projet de création d’entreprise.

Tout a été pensé et mis en œuvre pour accompagner l’envie de ces créateurs d’offrir à leurs clients des personnalisations exclusives pour des moments d’exception. Mais avant cela il fallait trouver le bon cru. Leur dévolu s’est alors posé sur une cuvée élaborée uniquement à base de Chardonnay. « Ce qui permet à notre Champagne de révéler une grande finesse et une belle fraîcheur, un nez floral et des notes fruitées. Les vignes sont situées à Nogent-Labesse et les raisins sélectionnés sont de 2009, 2010 et 2011. La robe or pâle et les fines bulles de Champagne Mazarus contribuent à sa profondeur aromatique et lui procure ainsi un style unique, tout en élégance, pour une dégustation raffinée, entre complexité et souplesse. Autant de critères indispensables pour l’exigence attendue de notre concept », affichent fièrement les deux jeunes hommes qui tiennent au caractère singulier et distingué aussi bien du breuvage, que du contenant et de ses atouts.

Il lui fallait un nom

Et son nom, lui, est inspiré par la joaillerie. En effet, pour un Champagne de prestige, il faut faire appel à une histoire, à un personnage de l’histoire même. Et cela sera le Cardinal Mazarin qui fût le premier promoteur de la haute-joaillerie en France au XVIIe siècle. « À sa mort, il légua au roi Louix XIV, ses dix-huit plus beaux diamants qu’on nomma les Mazarin et qui ornent désormais la couronne de France », précisent les associés dont le Champagne Mazarus est élaboré en quantité limitée. Chaque bouteille est aussi ornée de son cristal Swarovski® apposé à la main, ainsi que de son sceau d’authenticité numéroté. « Nous sommes très fiers d’être partenaires du programme de Branding Swarovski® et d’associer à la joaillerie un si bel étendard français qu’est le Champagne. Notre coeur de métier est bel et bien la personnalisation sur mesure à la demande et selon les souhaits des clients pour chacun de leur moment, leurs cadeaux, comme par exemple pour des entreprises désireuses d’offrir une bouteille unique à un client, un partenaire ou pour marquer un moment important dans la vie de la société. Chacune de nos personnalisations est entièrement faite à la main dans notre atelier de création. Chaque cristal est délicatement apposé, un par un, pour donner vie à votre bouteille exclusive et haut de gamme », scandent-ils.