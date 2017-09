ALM Sport Formation,pour améliorer ses performances

Créé en janvier 2013, ALM Sport Formation est l’organisme de formation de référence dans le domaine du sport dans l’Aisne. Pour répondre aux besoins grandissants des clubs sportifs ou encore des associations, un centre de formation des apprentis du sport a été créé en décembre 2016.

Ancien fonctionnaire à la ville de Saint-Quentin, Ludovic Ponthieu est depuis trois ans à la tête de sa propre entreprise de formation, ALM Sport Formation. Situé dans les locaux de Créatis, la pépinière de la communauté d’agglomération, cet organisme de formation propose six pôles de formation (« Secourisme », « Entreprise », « Sport », « Handicap », « Animation » et « Natation »), dispensée chacune par quatre salariés et une vingtaine de formateurs vacataires. Entre 2014 et 2016, ce sont près de 2 370 personnes qui ont été formées. « À travers nos diverses formations, nous visons à répondre précisément aux besoins des structures et des acteurs du monde sportif et des entreprises. Grâce à notre savoir-faire, nous permettons ainsi à chaque individu, de se former et d’accéder à des compétences professionnelles », souligne Ludovic Ponthieu.

Des formations de haut niveau

La création d’un tel organisme dans l’Aisne, est une très bonne nouvelle pour le territoire. « Il existait un manque énorme ici, nombre d’Axonais(es) étaient demandeurs de formations, de cursus d’apprentissage, et devaient se déplacer dans les autres départements limitrophes, l’Oise ou encore la Somme », explique-t-il. Le chef d’entreprise ajoute : « Aujourd’hui, les particuliers, les salariés des entreprises, les personnels et élus des collectivités territoriales, les enfants et jeunes des établissements scolaires, salariés des associations d’éducation populaire, peuvent enfin trouver au sein de leur département des formations personnalisées, de qualité, adaptées aux personnes en situation de handicap et dispensées par une équipe pédagogique diplômée. » Depuis décembre 2016, ALM Sport Formation a franchi une autre étape dans son processus de développement, en devenant le premier centre d’apprentissage dans le domaine du sport au sein de la Picardie. « Grâce à notre dernière formation dédiée aux métiers du sport et de l’animation, les apprentis, âgés de 18 à 30 ans, décrocheront le diplôme d’État du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) niveau IV, et pourront ainsi prétendre à un poste d’animateur au sein des clubs sportifs et associations. »

Des projets plein la tête…

Dans un avenir proche, ALM Sport Formation souhaite continuer à grandir en développant l’offre proposée par son CFA ou encore développer la formation dans d’autres secteurs. « Nous voulons aussi donner à notre établissement une plus grande envergure en nous installant dans nos propres locaux. Le projet est actuellement à l’étude, précise Ludovic Ponthieu. Le département de l’Aisne est un territoire plein de promesses et d’opportunités, où réside de vrais besoins en termes de formation et d’apprentissage. Dans ce contexte, nous allons innover en utilisant de nouveaux outils et en proposant de nouvelles activités telles que le paintball, l’hoverboard, le tir ou encore l’escrime… »