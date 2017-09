ABCD Nutrition poursuit sa marche en avant !

Pionnier du sans gluten, l’entreprise ABCD nutrition s’est rapidement diversifiée pour avoir comme ADN : le bio-nutrition gourmand ! En janvier 2018, elle lancera son nouveau site de production à Noyon afin de regrouper l’ensemble de ses productions sans gluten. Elle conservera ses sites de Roye et de Moreuil pour ses activités en bio-nutrition.

Le sans gluten, c’est son affaire et ceci depuis le début des années 1990 ! Bruno Pierre, PDG d’ABCD nutrition, est simplement un visionnaire. Il a vu avant tout le monde l’opportunité d’investir dans cette niche. Cet ancien ingénieur formé à l’UTC de Compiègne lance rapidement, après quelques mois de recherche et développement, sa première entreprise, ValpiForm. « À cette époque, personne ne proposait des produits sans gluten alors qu’en parallèle, la demande ne faisait qu’accroître, avec l’apparition des premiers malades cœliaques.»

Après le rachat de sa première société par Lactalis Nutrition Santé (LNS) en 2008, Bruno Pierre n’est pas résigné, au contraire. Il persévère en créant ABCD nutrition un an plus tard. « Cette fois, je voulais répondre au grand public en lançant deux marques, Les recettes de Céliane et Viadélice, 100 % sans gluten mais 100 % gourmand. L’idée était de proposer des recettes inédites telles que des gâteaux fourrés aux fruits, biscuits, pains frais, tiramisus, des cornets de glace et des plats préparés…» En huit ans d’existence, le chiffre d’affaires d’ABCD nutrition ne cesse de progresser pour atteindre, aujourd’hui, 25 millions d’euros (60 % grâce au sans gluten) avec une croissance de 25% par an. L’entreprise qui est l’un des leaders incontestés de son secteur, écoule 40% de sa production en magasin spécialisé via la marque Viadélice, 40% en grande et moyenne surface avec la marque Les recettes de Céliane, et 20% à l’export.

Le sans gluten investit Noyon

Dans un contexte de forte demande, les deux sites de production basés à Roye et Moreuil tournent actuellement en trois-huit et sont arrivés à saturation. Pour résoudre notamment des problèmes d’organisation logistique, ABCD nutrition a investi 12 millions d’euros pour regrouper l’ensemble de ses productions sans gluten sur une friche industrielle, à Noyon, dans l’Oise. « Cinq lignes de production y seront installées, ainsi que nos services supports, de R&D et logistique. Le démarrage effectif du site est prévu pour début 2018 », précise Bruno Pierre. « Nous conserverons nos deux usines de Roye et de Moreuil, qui seront orientées vers notre seconde activité qui est le bio-nutrition. » En effet, le groupe s’est aussi diversifié dans la production de céréales, graines et fruits à coque, certifiés agriculture biologique, et dans la fabrication de pain bio.

Ce nouveau projet de grande envergure devrait générer 80 emplois sur trois ans, avec 32 emplois prévus pour la première année d’activité. « Notre groupe, qui compte 165 salariés, souhaite poursuivre son développement pour renforcer ses marques et être la première référence en France dans le sans gluten mais plus largement dans le Bio-nutrition gourmand. Pour cela, nous allons, d’une part, industrialiser nos modes de production et d’autre part, intensifier nos relations commerciales à l’international » conclut Bruno Pierre.